Vitamine e minerali: la gamma Bulk Powders, per il benessere quotidiano

Ed è qui che intervengono gli integratori alimentari. Sul mercato ne esistono di diversi tipi e brand. Come quelli della gamma Bulk Powders, azienda leader nel campo della nutrizione sportiva – e non solo – che offre un'ampia scelta di prodotti di primissima qualità.

Ma com'è possibile assumerle? Sappiamo bene che il miglior modo è affidarsi a un'alimentazione variegata, ricca di frutta e verdura. Diversi ortaggi e frutti, infatti, contengono naturalmente sostanze come vitamina B, D, E ma anche minerali come calcio, potassio e magnesio. Tuttavia, sappiamo anche che i ritmi frenetici spesso influiscono in maniera negativa sulla nostra alimentazione, costringendoci a consumare pasti veloci e poco sani.

Una corretta alimentazione non passa solo attraverso la giusta assunzione di carboidrati, proteine e grassi. Per funzionare correttamente il nostro corpo ha bisogno anche di vitamine e minerali. Queste sostanze – anche dette "micronutrienti" – aiutano a prevenire numerosi problemi di salute e sono indispensabili per garantire un buon funzionamento del nostro organismo.

Sono indispensabili per diverse funzioni vitali, che variano a seconda del gruppo. Queste sono le principali:

Le vitamine, nello specifico, possono essere suddivise in due macrogruppi: idrosolubili (assunte tramite l'alimentazione) e liposolubili (assorbite attraverso i grassi alimentari).

Come abbiamo detto sia le vitamine che i minerali vengono definiti "micronutrienti": questo perché vanno assunti in piccole quantità.

Il potassio, invece, è indispensabile per l'attività muscolare, in quanto contribuisce a mantenere l'elasticità dei muscoli e a evitarne lesioni.

Quanto alle loro funzioni, ovviamente, variano a seconda del tipo di minerali. Tra i più importanti per il metabolismo ci sono sicuramente il magnesio e il potassio. Il primo riveste un importante ruolo per il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Anche i minerali vengono suddivisi in due gruppi, in base alle quantità contenute nel nostro organismo.

Bulk Powders Multivitamin: il più completo

Ora che abbiamo visto come operano le principali vitamine e minerali all'interno del nostro organismo, sappiamo quanto sia importante introdurle all'interno della nostra alimentazione quotidiana. C'è da dire, tuttavia, che a meno che non si abbia una chiara idea di quelle più importanti per il proprio fabbisogno, assumerle tutte può risultare difficile e dispendioso.

Per questo Bulk Powders ha ideato il Complesso Multivitaminico completo.

Disponibile in compresse o in polvere – e formulato dai migliori nutrizionisti in ambito sportivo – comprende oltre 30 ingredienti tra vitamine, minerali, probiotici e antiossidanti.

Un integratore completo, perfetto per chi pratica sport, ma anche per chi ha a cuore il benessere del proprio organismo.

Bulk Powders Vitamina D: l'integratore per le ossa

Se il potassio risulta indispensabile per l'attività muscolare, la vitamina D non è meno importante per chi pratica attività sportiva, in quanto aiuta l'accrescimento e il mantenimento della massa ossea.

Il gruppo vitaminico D comprende le vitamine D1, D2, D3, D4 e D5. Tra queste, le più importanti per il nostro corpo sono la vitamina D2 – detta ergo calciferolo – e in particolare la vitamina D3 – cole calciferolo.

La prima ha origine vegetale e può quindi ben adattarsi a un regime alimentare vegetariano o vegano. Sul sito di Bulk Powders è presente in compresse da 1000IU.

La vitamina D3, invece, ha origine animale e può essere acquistata in compresse da 5000 UI o nel formato di capsule da 1000 mg di Calcio + Vitamina D3 + Vitamina K1, che racchiude 3 dei più popolari nutrienti per la salute delle ossa.