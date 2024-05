Vitamina C: Naturale o di Sintesi?

Dal punto di vista chimico e funzionale, non esiste alcuna differenza tra la vitamina C naturale e quella ottenuta per via sintetica .

Prediligere Quella Naturale

Le differenze, pertanto, non vanno ricercate sulla vitamina C in sé, ma sulle sostanze ad essa associate; se ad esempio consideriamo una fonte particolarmente generosa di vitamina C come l'acerola (Malpighia glabra L. frutti), non possiamo dimenticare l'importantissimo ruolo del fitocomplesso: insieme più o meno ampio di molecole che determina l'attività biologica complessiva di una droga, modulando l'azione dei principi attivi caratterizzanti.

In altre parole, assumere 100 mg di vitamina C di sintesi ed assumere lo stesso quantitativo attraverso un estratto di acerola standardizzato in acido-L-ascorbico non è la stessa cosa, non perché la vitamina C in sé abbia una differente attività biologica, ma perché diverse sono le sostanze ad essa associate.

Mentre nel primo caso abbiamo una vitamina C pura e isolata, nell'estratto di acerola ritroviamo anche sostanze che ne modulano attività biologica e biodisponibilità; i frutti di acerola, in particolare, contengono altre molecole dotate di attività antiossidante, come flavonoidi e vitamine (carotenoidi, B1, B2, PP); l'alta concentrazione di tannini, grazie all'azione astringente, contrasta l'azione potenzialmente lassativa della vitamina C ad alte dosi e degli zuccheri (fruttosio, destrosio).

L'esempio, ovviamente, può essere esteso anche ai comuni alimenti; d'altronde le differenze tra mangiarsi un'arancia o un kiwi ed assumere una compressa che fornisce le stesse quantità di vitamina C sono evidenti anche ad occhi inesperti. Il tutto a riprova che gli integratori alimentari non possono e non potranno mai - per quanto completi ed efficaci - sostituirsi ad un'alimentazione sana ed equilibrata.

Nel caso si renda necessaria una specifica integrazione di acido ascorbico, la scelta tra vitamina C naturale e vitamina C sintetica dipende dal significato funzionale dell'integrazione: se ad esempio si vuole semplicemente arricchire la propria dieta di acido ascorbico per i più svariati motivi, conviene orientarsi sulla più economica vitamina C di sintesi, mentre se l'intento è quello di aumentare l'apporto di antiossidanti è bene orientarsi su estratti vegetali ricchi di vitamina C o su integratori più articolati, contenenti - ad esempio - anche acido lipoico, resveratolo, tocoferoli e tocotrienoli.