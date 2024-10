Che disturbi può dare la vitamina C?

Gli effetti collaterali della vitamina C sono perlopiù di tipo gastro-intestinale, e compaiono in caso di assunzione elevata:

La forma pura, l'acido ascorbico, può essere poco gradita al palato a causa del sapore amarognolo. Per la sua acidità, inoltre, può essere mal tollerata a livello gastrico, specie da soggetti affetti da gastrite ed acidità di stomaco. Il principale vantaggio dell'acido ascorbico puro è che si tratta della forma più concentrata, in cui ogni grammo di prodotto contiene un grammo di vitamina C. Tuttavia, soprattutto quando assunto in dosi particolarmente generose (> 2 grammi/die) l'acido ascorbico puro può causare disturbi gastrici e diarrea.

Per migliorare la tollerabilità gastrica della vitamina C, l'acido L-ascorbico viene salificato con minerali come il potassio, il calcio ed il sodio, dando origine ai relativi sali (ascorbato di calcio, ascorbato di sodio, ascorbato di potassio, ecc.). Se si sceglie di assumere la vitamina C in forma salificata occorre considerare due aspetti: