Nella dieta tipica dei Paesi Occidentali in generale, e dell'Italia in particolare, le più comuni fonti alimentari di vitamina B12 sono i cibi di origine animale , come carne , latte , uova , pesce e prodotti della pesca .

Secondo uno studio più recente [ 2 ] , la biodisponibilità della vitamina B12 in soggetti adulti sani, si aggira in media attorno al:

Dal momento che l'assorbimento intestinale della vitamina B12 è strettamente dipendente dalla disponibilità di fattore intrinseco (prodotto dallo stomaco ), e poiché in condizioni fisiologiche questo sistema si satura per dosi di vitamina B12 pari a circa 1.5–2.0 μg per pasto, quantitativi superiori di vitamina B12 diminuiscono sensibilmente la biodisponibilità della quota vitaminica eccedente.

Per quanto detto, non è sufficiente basarsi sui valori di vitamina B12 riportati nelle tabelle nutrizionali; piuttosto, occorre - almeno a grandi linee - conoscere quali sono i cibi in cui la biodisponibilità della vitamina è scarsa.

*: apporto inferiore ai 2 μg di vitamina B12 per pasto in soggetti umani

