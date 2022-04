Quale forma di creatina?

La creatina si dimostra un integratore veramente efficace e non c'è da meravigliarsi che le ditte che vendono creatina facciano qualunque cosa per aumentare la loro vendite.

Esistono tantissime forme di creatina da quella in polvere, quella liquida, quella effervescente ecc. Ogni giorno ne tirano fuori una nuova!

Una delle ultime arrivata sul mercato è la creatina effervescente. Questo prodotto è un esempio tipico di quello che succede nell'industria degli integratori sportivi, dove le varie ditte cercano di avere la meglio a livello commerciale, però con scarsa considerazione per l'efficacia del prodotto e con nessuna per gli atleti e le persone che la comprano.

La creatina effervescente non è nient'altro che creatina monoidrato mescolata al buon vecchio bicarbonato di sodio e all'acido citrico, dovrebbe aumentare l'assorbimento di creatina. Attenti alle fregature e a come spendete i vostri soldi!!

La creatina monoidrato è ben assorbita, senza essere così cara! Non esiste nessuna prova scientifica che qualsiasi altra creatina funzioni meglio della semplice creatina monoidrato, assunta con i carboidrati appropriati. Quasi tutti gli studi scientifici sono stati eseguiti con creatina monoidrato, che è la sola e unica forma di creatina per cui si abbiano prove scientifiche di efficacia.

Sul mercato c'è tanta creatina di cattiva qualità e se avete avuto problemi probabilmente sono stati causati dalla marca a buon mercato che state usando. Caratteristica fondamentale di tutte le buone marche è la confezione in polvere molto fine, praticamente senza sapore, senza impurità, senza odore e senza effetti collaterali.

Per la stesura di quest'articolo è stato consultato il libro "Sport Nutrition Guide" di Michael Colgan, Edizioni Sporting Club Leonardo Da Vinci, 2003, che vi consiglio vivamente.

