Generalità Descrizione e cenni di botanica del trifoglio rosso Il trifoglio rosso (Trifolium pratense - Fam. Fabaceae o Leguminose) è una pianta perenne, assai diffusa e coltivata come erba da foraggio in svariati paesi del mondo. Predilige le praterie e i pascoli umidi, dove cresce fino a 50 centimetri di altezza, producendo infiorescenze di colore rosso porpora.

Il trifoglio rosso è una pianta officinale caratterizzata da un ottimo contenuto in isoflavoni biologicamente attivi (flavonoidi della droga).

Indicazioni Quando usare il trifoglio rosso? In fitoterapia e in ambito medico, assunto per via orale, il trifoglio rosso trova spazio nella cura di: Affezioni respiratorie: bronchite, tosse, raucedine

Disturbi gastrici: gastrite e inappetenza

Diarrea

Stresso ossidativo intenso

Ipercolesterolemia

Sintomi della menopausa. Inoltre, si ipotizza che il trifoglio rosso possa risultare utile nella prevenzione di: Aterosclerosi

Certi tumori

Osteoporosi. Per uso esterno, aiuta nei problemi cutanei come gli stati irritativi e infiammatori: Eczemi

Psoriasi

Acne

Piaghe

Ustioni.

Dosi e Modo d'Uso Come usare il trifoglio rosso? Il trifoglio rosso può essere utilizzato in vari modi: Forma secca, previa infusione, per ottenere una bevanda calda tipo tisana da bere.

In polvere nelle capsule. Per l'uso esterno, il trifoglio rosso è solitamente impiegato come ingrediente nei bagni o negli impacchi da applicare localmente.

La dose di trifoglio rosso dipende da vari fattori, come l'età, lo stato di salute e altre condizioni. Al momento non si possiedono informazioni scientifiche sufficienti per determinare un dosaggio adeguato per il trifoglio rosso. Nota: Si tenga presente che i prodotti “naturali” non sono da considerare necessariamente sicuri in quanto naturali. Bisogna assicurarsi di seguire correttamente le indicazioni sulle etichette dei prodotti e consultare il proprio farmacista, medico o altro professionista sanitario prima di utilizzarli.

Effetti Collaterali In quantità alimentari o suggerite dalle aziende di integratori, non si conoscono effetti collaterali degni di nota.

A seguito di iperdosaggi, il trifoglio rosso può causare: Reazioni simili a eruzioni cutanee

Dolori muscolari

Mal di testa

Nausea

Sanguinamento vaginale (macchie) in alcune donne. In certi animali si è osservata una compromissione della funzione riproduttiva fino alla sterilità (per l'azione ormonosimile degli isoflavoni).

Controindicazioni Quando non dev'essere usato il trifoglio rosso? Sotto forma di integratore, il trifoglio rosso NON è considerato sicuro in gravidanza e allattamento. Per garanzia se ne sconsiglia anche l'uso esterno.

Il trifoglio rosso potrebbe aumentare la probabilità di sanguinamento. In caso di disturbi emorragici, si consiglia di evitarne grandi quantità e di utilizzarlo con cautela.

In caso di cancro della mammella, dell'utero, ovarico, di endometriosi o fibromi uterini, il trifoglio rosso potrebbe agire come estrogeno peggiorando la condizione.

Deficienza proteina S: poiché questa categoria di pazienti ha maggiori possibilità di sviluppare coaguli di sangue, si teme che i fitoestrogeni del trifoglio rosso possano aumentare questo pericolo.

Interventi chirurgici: per la stessa ragione appena descritta, è consigliabile sospendere il trifoglio rosso almeno 2 settimane prima dell'operazione.