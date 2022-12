Tisane: effetti e funzioni

Infusione, decozione e macerazione sono le tre tecniche base per la preparazione casalinga delle tisane; la scelta del metodo estrattivo più idoneo dipende dalle caratteristiche delle fonti vegetali e dei principi attivi che si vogliono estrarre di volta in volta.

Oltre ai principi attivi specifici, i tè ayurvedici contengono nutrienti come il calcio , il potassio , il vanadio , il ferro , il manganese , il selenio e lo zinco .

I tè ayurvedici sono bevande a base di erbe ayurvediche , come Agya Ghas, Yeshtimadhu, Tulasi ecc. Molte farmacie ne sono oggi provviste e li commercializzano al pari dei medicinali occidentali.

Nota : tisane e tè alla frutta non devono essere confusi con i tè propriamente detti ( nero , verde , bianco , giallo, oolong ecc, che sono preparati dalle foglie curate della pianta del tè - Camellia sinensis ).

Ottenute da una o più droghe vegetali (erbe, spezie, frutti o altri componenti vegetali), le tisane sono destinate alla somministrazione per via orale a fini terapeutici o come veicolo di altri medicamenti. Più semplicemente, le tisane sono dei preparati che sfruttano l'effetto solvente dell'acqua calda o fredda per estrarre sostanze medicamentose da fonti vegetali d'interesse salutistico.

L' infuso si prepara versando acqua bollente sulla droga e lasciandola poi in ammollo dai 5 (tisane principalmente aromatiche) ai 20 minuti (tisane principalmente terapeutiche) in un contenitore chiuso con coperchio. Rispetto al decotto , l'infuso è più adatto per estrarre componenti volatili (irrimediabilmente perduti con l'ebollizione) da tessuti teneri e delicati (fiori, foglie ed erbe aromatiche).

Poco utilizzato per la preparazione di tisane, il macerato è utile quando la droga contiene alte percentuali di sostanze termolabili - che andrebbero disperse con le alte temperature - o indesiderate, che verrebbero estratte in eccesso col calore.

Il macerato si esegue lasciando riposare la droga in acqua a temperatura ambiente, per periodi che possono variare da un giorno a diverse settimane. I residui (feccia) vanno trattenuti per filtrazione ed eventuale spremitura.

Il correttore ( corrigens ) è la droga o l'insieme di droghe aggiunte per migliorare le caratteristiche organolettiche del preparato.

L'adiuvante ( adjuvants ) è la droga o insieme di droghe che esercitano un'azione sinergica con il rimedio di base o che ne favoriscono l'assorbimento (effetto esplicato dalle droghe ricche in saponine ).

Per le tisane coloranti si consiglia di utilizzare: karkadè e rosolaccio (rosso), calendula (giallo), fiori di carcamo (arancio), sandalo rosso.

Per le tisane aromatiche si consiglia di utilizzare: menta, melissa, verbena , finocchio, anice verde , arancio, liquirizia, basilico , gelsomino .

Di seguito esporremo alcuni esempi di piante associabili per costituire il rimedio di base o cardinale:

A seconda delle fonti vegetali utilizzate, le tisane possono avere proprietà dimagranti , drenanti, lassative, " anticellulite " ecc. Prima di esaminare punto per punto le varie tipologie, riportiamo una serie di consigli e raccomandazioni di carattere generale.

Il metodo estrattivo di elezione in ambito domestico è l'infuso, operato su apposite bustine contenenti miscele specifiche di droghe.

Se un tempo la loro assunzione era legata soprattutto alla malattia, oggi le tisane sono considerate una semplice prelibatezza, un rito quotidiano tutt'al più utile per risolvere piccoli e passeggeri disturbi, o per alleviare tensioni e stress della vita quotidiana.

Molte persone consumano abitualmente tisane di vario tipo, acquistate al supermercato e nei negozi alimentari in genere.

Consigli e raccomandazioni

Efficacia ed effetti collaterali delle tisane

I preparati per infusi disponibili nei supermercati permettono di ottenere tisane scarse di principi attivi e con limitato potere terapeutico, utili per sorseggiare qualcosa di gustoso o come alternativa a tè e caffè.

Nelle erboristerie, al contrario, è possibile acquistare le singole droghe o miscele già preparate, ricevendo consigli personalizzati per preparare ed assumere tisane dotate di maggior effetto terapeutico, ma anche - potenzialmente - di maggiori effetti collaterali. Per questo motivo, è fondamentale richiedere dettagliate indicazioni sulle quantità di acqua e droghe da utilizzare nella preparazione della tisana, sulle modalità e tempi di preparazione, nonché sulle dosi di assunzione. Tutti questi consigli vanno rispettati scrupolosamente.

Importanza dell'operatore

E' molto importante fornire all'erborista informazioni dettagliate sul proprio stato di salute (incluse eventuali allergie), sulle motivazioni per cui si richiede il suo intervento e sugli eventuali medicinali assunti contemporaneamente.

Le erbe medicinali non sono un gioco o una pozione miracolosa e come tali vanno utilizzate esclusivamente sotto il controllo di figure professionali qualificate, in base alle prescrizioni del medico e dei suoi collaboratori; solo in questo modo si potranno evitare rischi inutili sfruttando al meglio le virtù terapeutiche delle tisane.

E' pertanto buona norma evitare l'automedicazione. Se acquistate le varie droghe da un'erborista, accertatevi della serietà del suo operato; droghe troppo vecchie o contaminate non sono certo utili ai fini terapeutici.

Conservazione delle droghe

Per lo stesso motivo, conservate le droghe acquistate secondo le modalità suggerite dall'erborista (generalmente in zone ombrose, areate, fresche e prive di luce). I contenitori utilizzati per la preparazione delle tisane devono essere costituiti da materiale inerte, sono invece sconsigliate le casseruole smaltate o di metallo nudo.

Consumo ottimale delle tisane

Una volta preparata, la tisana dev'essere bevuta al più presto, in quanto la conservazione è limitata (max 24-48 ore) e dovrebbe avvenire per refrigerazione.

Per aromatizzare le tisane è meglio evitare lo zucchero; preferire eventualmente un cucchiaino di miele oppure aumentare, dietro consiglio dell'erborista, la percentuale di droghe aromatiche.

Miscela di droghe

La farmacopea nazionale raccomanda di non utilizzare mai più di otto diverse droghe vegetali; in genere ne vengono utilizzate 4 o 5.

Le prescrizioni, inoltre, devono essere omogenee, nel senso che le tisane vanno preparate partendo da droghe vegetali di consistenza simile, ad esempio foglie e fiori (che rappresentano i tessuti teneri della pianta), oppure cortecce, semi e radici.

Per quanto detto circa i metodi estrattivi, misture troppo eterogenee (ad es fiori e cortecce) producono tisane con un'utilità molto relativa.