Tisane e Ricette di Erboristeria contro la Tosse

Introduzione In presenza di tosse, il ricorso ad alcuni tipi di tisane può rivelarsi un valido aiuto per ottenere sollievo da questo fastidioso sintomo. Shutterstock Di seguito sono quindi riportate diverse tipologie di tisane, da quella emolliente a quella espettorante, che di norma sono ben tollerate dall'organismo; tuttavia, quando si utilizzano prodotti di origine naturale e soprattutto vegetale occorre sempre chiedere il parere medico per accertare l'assenza di controindicazioni. Trattandosi di piante molto comuni, considerati i possibili casi di allergie o cross-reattività, i soggetti poli-allergici devono sempre rivolgersi al medico; lo stesso vale per le donne in gravidanza, essendo alcuni estratti caratterizzati da spiccata attività uterostimolante.

Tisana 2 contro la Tosse Ingredienti Grindelia, Grindelia robusta, 2g (parti erbacee). La grindelia contiene resine, olio essenziale, derivati flavonolici e saponine triterpeniche (sono quest'ultime a conferire l'attività antitussiva alla tisana): agisce come espettorante e spasmolitico, utile quando le vie respiratorie sono infiammate e producono una quantità eccessiva di muco. La grindelia è una pianta sicura e va evitata solo in caso di ipersensibilità accertata. Preparazione Mettere 2g di droga in 150 ml di acqua molto calda, lasciare in infusione per 5-10 minuti e bere sino a 3 bicchieri al giorno.