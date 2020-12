Tisana per la Tosse

La tisana contro la tosse proposta in questo articolo sfrutta le proprietà espettoranti , secretolitiche e secretomotorie di una miscela di droghe vegetali . Si tratta quindi di un rimedio utile soprattutto in presenza di tosse grassa .

Ingredienti

Il primo ingrediente attivo di questa tisana è l'edera, le cui foglie possiedono proprietà espettoranti, antispastiche e mucolitiche. Non a caso, la Commissione E tedesca consiglia l'edera per il catarro e per il trattamento sintomatico delle affezioni croniche del tratto respiratorio. Lo stesso dicasi per il timo, droga ad oli essenziali dotata di un effetto espettorante diretto, antinfiammatorio, spasmolitico ed antitussivo; per le sue proprietà, viene consigliata dalla Commissione E tedesca nei casi di bronchite, catarro e pertosse.

Altri due ingredienti funzionali di questa tisana sono l'eucalipto e la liquirizia; al primo si ascrivono proprietà simili al timo, con cui condivide anche blande attività antisettiche. Ancora una volta, la Commissione E tedesca consiglia l'eucalipto ed il suo olio per il trattamento del catarro bronchiale. Per la liquirizia, invece, oltre alla funzione correttiva del sapore, sono state dimostrate proprietà espettoranti e mucolitiche, con aumento della secrezione bronchiale e del trasporto del muco verso l'esterno.

L'ultimo ingrediente, il papavero, è il padre della codeina e del destrometorfano, due potenti antitussivi largamente usati in specialità medicinali registrate; l'azione dei petali di papavero in tal senso non è mai stata pienamente dimostrata, ma è pur vero che la droga riconosce un uso popolare assai vasto.