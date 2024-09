Quale tisana va bene per l'ansia?

Cosa bere per far passare l'ansia?

In questo articolo analizziamo una nota e tradizionale tisana sedativa utile negli stati ansiosi, cioè in tutte quelle condizioni emozionali molto simili alla paura ma in cui il pericolo avvertito non è ben definito.

Il soggetto ansioso è spesso triste, indisposto, palpitante, ha difficoltà ad addormentarsi, suda molto, lamenta difficoltà respiratorie e soffre di un disagio interiore che si ripercuote negativamente sulla sfera sociale, affettiva e sessuale.

Entro certi limiti, l'ansia non è disfunzionale in sé ma, al contrario, è indispensabile per la sopravvivenza; tuttavia, quando lo stato di allerta è tale da indurre l'individuo ad adottare una serie di comportamenti capaci di compromettere la qualità della vita (come evitamenti e rituali di controllo), l'ansia assume connotati patologici.

In tutte quelle condizioni dove lo stato di ansietà non è in uno stadio patologico, l'assunzione di una tisana sedativa può rivelarsi un valido aiuto per alleviare i disagi provati e combattere anche l'insonnia che spesso può associarsi a questo stato emotivo.