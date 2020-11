Introduzione

In questo articolo analizziamo una nota e tradizionale tisana per il raffreddore, una malattia virale e passeggera che ancora oggi non conosce una vera e propria cura, in quanto tende ad essere autolimitante. Tuttavia, è possibile ricorrere all'uso di rimedi naturali come le tisane per alleviarne alcuni sintomi.

Numerosi sono i rimedi naturali volti alla prevenzione del raffreddore, ma anche al suo trattamento. Basti pensare che l'acido acetilsalicilico contenuto nell'aspirina è assai simile, sia per struttura che per effetto, ai salicilati del salice bianco e della spirea olmaria (da cui non a caso deriva il nome aspirina). Va precisato, tuttavia, che ciò non significa che questi rimedi naturali abbiano la stessa efficacia di un vero e proprio farmaco.