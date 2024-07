Non esistono farmaci specifici contro il raffreddore e il suo trattamento è generalmente sintomatico. In questo contesto, il ricorso a rimedi di origine naturale come una tisana calda può rivelarsi senza dubbio benefico, a maggior ragione se preparata con erbe dotate di proprietà utili per combattere le manifestazioni del raffreddore e conferire sollievo.

Tisana per il raffreddore: ingredienti e come si prepara

Che tisana va bene per il raffreddore?

La tisana contro il raffreddore che proponiamo in questo articolo è essenzialmente a base di fiori e come tale dev'essere ottenuta per infuso e non per decozione.

L'uso e la posologia prevedono che l'acqua bollente venga versata sul preparato, lasciando poi riposare l'infuso per qualche minuto in un recipiente coperto; di norma si utilizza un cucchiaio di preparato per tazza.

Gli ingredienti di questa tisana per il raffreddore sono:

Sambuco fiori 30 g

Tiglio fiori 30 g

Spirea olmaria fiori 20 g

Rosa canina frutti senza semi 20 g

La tisana per il raffreddore può anche essere preparata variando i componenti base, impiegando quelli accessori e facoltativi secondo quanto descritto in tabella e successive istruzioni:

Componente di base N° della miscela 1 2 3 4 Sambuco fiori 20 - 40 20 - 30 30 - 50 20 - 40 Tiglio fiori 20 - 40 25 - 40 20 - 40 Spirea olmaria fiori 20 - 30 Timo erba 20 - 30 20 - 30 Salice corteccia 20 - 35 20 -35

I componenti accessori e facoltativi, da utilizzarsi nella tisana contro il raffreddore in percentuali non superiori al 5% di ciascun componente e non superiori al 30% della miscela iniziale sono: