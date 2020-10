Cos’è e Proprietà

Tisana Depurativa per il Fegato: Com’è Fatta e Proprietà

La tisana depurativa per il fegato proposta in questo articolo, sfrutta le proprietà epatoprotettive coleretiche e colagoghe di alcune piante medicinali.

Il cardo mariano è senza dubbio l'ingrediente più rappresentativo di questa tisana per il fegato, l'unico per il quale esistono evidenze significative circa un possibile ruolo epatoprotettivo.

Con questo termine – epatoprotettivo – si intende sottolineare la capacità di un farmaco, o di un rimedio erboristico, di promuovere la salute e la funzionalità del fegato; in vitro, ad esempio, il cardo mariano si è dimostrato in grado di stimolare la rigenerazione epatica dopo un danno da sostanze tossiche.

Altrettanto note e documentate sono le sue proprietà antiossidanti, che proteggono le cellule epatiche dal danno indotto dai radicali liberi.

I principi attivi del cardo mariano sono scarsamente solubili in acqua, motivo per cui alle tisane si preferiscono in genere estratti secchi standardizzati in silimarina.

La curcuma, al pari del tarassaco e della menta, esibisce proprietà colagoghe e coleretiche (favorisce la produzione della bile ed il suo deflusso verso l'intestino).

Non a caso il tarassaco e la menta vengono raccomandati dalla commissione E tedesca per i disturbi digestivi, oltre che per quelli epatici e delle vie biliari (al pari della curcuma).

Il cumino è forse la più nota ed efficace droga carminativa, capace cioè di favorire l'espulsione di gas dallo stomaco e soprattutto dall'intestino; al pari delle altre droghe appena descritte, gli estratti alcolici di cumino hanno dimostrato capacità di stimolo sul flusso biliare negli animali da esperimento.