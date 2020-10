Asparago (rizoma, radici), betulla (foglie), ciliegio (peduncoli dei frutti), equiseto (parti aeree), frassino (foglie e semi), gramigna (rizoma) aeree), mais (stimmi o "barbe del mais"), ortosifon (foglie), ononide spinosa (radice), ortica (pianta fiorita, radici), pilosella (parti aeree), prezzemolo (parti aeree, radici), tarassaco (radice) e verga d'oro (sommità fiorite).

Note : una buona tisana drenante può contenere anche una sola di queste droghe. La maggior parte delle preparazioni tradizionali non contiene più di 4-5 fonti vegetali, mentre in molti preparati commerciali "da supermercato" si utilizzano diverse droghe come ingredienti civetta, cioè come erbe inserite nel prodotto non tanto per la reale efficacia (visti i bassi dosaggi), quanto per il richiamo commerciale che esercitano verso il grande pubblico.