Tisana contro i Dolori Mestruali

Va precisato, tuttavia, che l'effetto delle tisane è piuttosto blando ed in presenza di dolori mestruali importanti potrebbero non essere utili.

La fonte vegetale più nota ed utilizzata in presenza di dolori mestruali è data dalle sommità fiorite di Achillea millefolium. Viene impiegata contro la dismenorrea ( mestruazioni dolorose) principalmente per le sue proprietà antispastiche .

Esempi di Tisane contro i Dolori Muestruali

Tisana 1 contro i dolori mestruali

Ingredienti per la realizzare la miscela:

Camomilla (fiori) 20 g

Achillea millefoglie (erba) 20 g

Melissa (foglie) 10 g

Preparazione

Infuso: versare acqua bollente (circa 250 ml) su 2 cucchiai da dessert di miscela. Lasciare a macero per circa 10 minuti in recipiente coperto e filtrare. Salvo diversa prescrizione medica bere, a sorsi, la tisana ancora calda in quantità di 2-3 tazze al giorno.

Da consumarsi entro breve tempo perché di limitata stabilità.

Tisana 2 contro le mestruazioni dolorose ed abbondanti

Ingredienti per la realizzare la miscela:

Borsa del pastore (parti aeree) 25 g

Camomilla romana (fiori) 25 g

Salvia (foglie) 25 g

Rosmarino (foglie) 25 g

Preparazione

Infuso (5%): versare acqua bollente (circa 250 ml) su 12 grammi di miscela. Lasciare a macero per circa 15 minuti in recipiente coperto e filtrare. Salvo diversa prescrizione medica bere, a sorsi, la tisana ancora calda in quantità di 3-4 tazze al giorno.

Tisana 3 contro i dolori mestruali

Ingredienti per la realizzare la miscela:

Argentina (parti aeree) 60 g

Piscidia (corteccia) 25 g

Camomilla romana (fiori) 15 g

Preparazione

Infuso (5%): versare acqua bollente (circa 250 ml) su 12 grammi di miscela. Lasciare a macero per circa 15 minuti in recipiente coperto e filtrare. Salvo diversa prescrizione medica bere, a sorsi, la tisana ancora calda in quantità di 3 tazze al giorno.

Tisana 4 contro i dolori mestruali

Ingredienti per la realizzare la miscela:

Melissa (foglie) 35 g

Camomilla romana (fiori) 25 g

Calendula (fiori) 30 g

Finocchio (frutti) 10 g

Preparazione

Infuso (5%): versare acqua bollente (circa 250 ml) su 12 grammi di miscela. Lasciare a macero per circa 15' in recipiente coperto e filtrare. Bere, a sorsi, la tisana ancora calda in quantità di 3 tazze al giorno.