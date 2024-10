Quale tisana fa bene per la cistite?

Come far passare velocemente la cistite? Esempi di tisane

Come anticipato, non tutte le droghe citate possono essere sfruttate per la preparazione di tisane, vuoi per la durezza dei tessuti vegetali che le compongono (rizoma, corteccia, radici ecc.), vuoi per la scarsa solubilità in acqua dei principi attivi che le caratterizzano.

Di seguito riportiamo due classici esempi di tisane per combattere la cistite.

Tisana 1 Contro la Cistite

Ingredienti Grammi Uva ursina (foglie) 40 Ononide (radice) 20 Ortosifon (foglie) 20 Gramigna (radice) 15 Menta piperita (foglie) 5

Decotto: portare ad ebollizione un cucchiaio da dessert (2-4 g) di miscela in 150 ml di acqua per circa 15 minuti, quindi filtrare. In alternativa questa tisana per la cistite può essere preparata a freddo per macerazione in acqua di alcune ore; dopo la filtrazione, il preparato va comunque bollito per un paio di minuti. Salvo diversa prescrizione medica, si consiglia di assumerne una tazza 3-4 volte al giorno e di non protrarne l'uso oltre la settimana, massimo due.

Per potenziare l'azione antisettica dell'uva ursina si consiglia di ottenere urine basiche privilegiando il consumo di alimenti vegetali, oppure aggiungendo un pizzico di bicarbonato ad ogni tazza. L'impiego dell'ononide radice dovrebbe avvenire a periodi alterni, per esempio frapponendo una pausa di 5 giorni ogni 5 giorni di assunzione.

Per contrastare la cistite è come sempre utile una generosa assunzione di liquidi durante la giornata.

Tisana 2 Contro la Cistite

Ingredienti Grammi Uva ursina (foglie) 40 Betulla (foglie) 15 Fagiolo (bacelli senza semi) 15 Equiseto (erba) 20 Liquirizia (radice) 5 Fiordaliso (fiore) 5

Decotto: portare ad ebollizione un cucchiaio da dessert (2-4g) di miscela in 150 ml di acqua per circa 15 minuti, quindi filtrare. In alternativa questa tisana per la cistite può essere preparata a freddo per macerazione in acqua di alcune ore; dopo la filtrazione, il preparato va comunque bollito per un paio di minuti. Salvo diversa prescrizione medica, si consiglia di assumerne una tazza 3-4 volte al giorno e di non protrarne l'uso oltre la settimana, massimo due. Per potenziare l'azione antisettica dell'uva ursina si consiglia di ottenere urine basiche privilegiando il consumo di alimenti vegetali, oppure aggiungendo un pizzico di bicarbonato per tazza. Per combattere la cistite è come sempre utile una generosa assunzione di liquidi durante la giornata. Rispetto alla precedente, questa tisana per la cistite esibisce un maggior potere antinfiammatorio, ed è quindi teoricamente più utile nelle fasi acute.