Teanina: Cos'è? A Cosa Serve? Perché si Usa?

Generalità Che cos'è la Teanina? La teanina è un particolare aminoacido naturale la cui principale fonte è rappresentata dal tè. Nel dettaglio, essa risulta essere particolarmente presente nel tè verde (incluso il ben noto tè matcha), ma anche in quello nero. Shutterstock Teanina - Struttura Chimica La teanina possiede una struttura molto simile a quella dall'amminoacido glutammina. Allo stesso tempo, la struttura chimica della teanina presenta analogie anche con le strutture dell'acido gamma-amminobutirrico (o GABA) e dell'acido glutammico, due importantissimi neurotrasmettitori del nostro sistema nervoso. La teanina è un amminoacido non proteinogenico, ciò significa che diversamente da glutammina e acido glutammico essa non viene incorporata all'interno di catene polipeptidiche (proteine). Dove si trova la Teanina? Come abbiamo detto, il tè rappresenta la principale fonte di teanina, tuttavia, ne è stata rivelata la presenza anche in alcune piante appartenenti al genere Camelia e in alcuni funghi della specie Boletus badius (Xerocomus badius).

Impieghi e Usi Nonostante le numerose proprietà che le teanina sembra esercitare in diversi ambiti, non si può parlare di un vero e proprio uso "curativo" della molecola. Essa, infatti, trova impiego soprattutto all'interno di integratori alimentari o come additivo. Utilizzi della Teanina negli Integratori Alimentari La teanina non è un farmaco e attualmente rientra nella composizione di diversi integratori alimentari utilizzati per: Favorire il rilassamento pur conservando attenzione e concentrazione;

Favorire la qualità del sonno (in questi casi, viene spesso associata ad estratti di piante ad effetto sedativo e rilassante);

Bilanciare gli effetti stimolanti di altre sostanze contenute in integratori, come ad esempio la caffeina;

Favorire attenzione e concentrazione. Nota: all'interno degli integratori alimentari, la teanina è presente come L-teanina; in altre parole, è presente solo l'enantiomero L. Lo sapevi che… La teanina rientra anche nella composizione di integratori alimentari ad uso veterinario il cui impiego è destinato ai cavalli, per favorire il rilassamento dell'animale. Utilizzo della Teanina come Additivi Alimentare Talvolta, la teanina viene utilizzata come additivo per ridurre il sapore amaro di alcuni alimenti. Ciò è possibile grazie al particolare gusto da essa posseduto.

Dosi e Modo d'Uso Come si assumono gli Integratori a base di Teanina? Chiaramente, gli integratori alimentari a base di teanina devono essere assunti per via orale. La maggior parte di essi è formulata in forma di compresse o capsule che, solitamente, vanno deglutite intere con acqua. Ma si possono trovare integratori di teanina anche in forma di gocce orali. Ad ogni modo, per la corretta modalità d'assunzione è sempre bene far riferimento alle indicazioni riportate sul prodotto. In quale dosaggio si assume la Teanina? Indicativamente, la dose di teanina abitualmente utilizzata è di 100-200 mg al giorno. Tuttavia, è molto importante rispettare i dosaggi indicati sulla confezione e sul foglietto illustrativo dell'integratore alimentare che si vuole assumere. In caso di dubbio, è consigliabile rivolgersi al farmacista o al proprio medico.

Precauzioni per l'Uso Cosa bisogna sapere prima di prendere la Teanina? Prima di assumere qualsiasi tipo di integratore alimentare contenente teanina, è assolutamente necessario informare il medico delle proprie condizioni di salute e della presenza di qualsiasi disturbo, malattia o situazione particolare (ad esempio, gravidanza e allattamento al seno). Inoltre, si precisa che l'uso di teanina contestualmente a terapia chemioterapica dovrebbe essere strettamente supervisionato da personale medico e, in qualsiasi caso, non deve essere effettuato senza prima aver chiesto il parere del proprio oncologo o del proprio medico.

Interazioni Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto della teanina? La teanina potrebbe incrementare l'effetto antitumorale di farmaci chemioterapici come la doxorubicina e l'idarubicina e potrebbe inoltre potenziare l'effetto sedativo dell'alcol e di altri farmaci ipnotici. In qualsiasi caso, non si possono escludere altre interazioni; pertanto, qualora ci si stia sottoponendo a terapie farmacologiche o si stiano assumendo altri integratori o prodotti di qualsiasi tipo, prima di assumere la teanina è opportuno chiedere consiglio al proprio medico.

Effetti Indesiderati La Teanina può causare Effetti Indesiderati? In linea di massima, la teanina e gli integratori che la contengono sembrano essere ben tollerai dalla maggioranza delle persone, benché non si possa comunque escludere la comparsa di eventuali effetti indesiderati o di reazioni allergiche in individui sensibili. Per questa ragione, in caso di comparsa di qualsiasi effetto insolito in seguito all'assunzione della teanina o di prodotti che la contengono, è opportuno interromperne l'uso e informare il medico.