Al pari delle altre due principali qualità di tè (come il tè verde e quello nero ), anche l'oolong si ottiene dall' infuso delle foglie di Camelia sinensis ; la differenza è che tali foglie vengono preparate in maniera leggermente differente.

Il consumo di tè oolong è prevalentemente alimentare, anche se in molti sostengono che possa esercitare degli effetti terapeutici o più generalmente salutistici. Si consiglia l'utilizzo di tè oolong per:

Dosi e Modo d'Uso

Come usare il tè oolong?

Per avvantaggiarsi di tutti i benefici del tè oolong, è buona regola preferire le bustine da infuso alle bevande già pronte o istantanee; l'ammollo prolungato (almeno 5 minuti) permette di aumentare la quota di caffeina e polifenoli della bevanda.

Negli studi effettuati per indagarne le proprietà salutistiche, il tè oolong veniva assunto in quantità importanti, mediamente da 700 ml ad 1 litro e mezzo al giorno (3-7 bustine da 2 grammi/die) per diverse settimane.

Ovviamente, non ci si può aspettare che qualche tazza di tè oolong ponga rimedio agli eccessi e alle sregolatezze (non solo alimentari) che accompagnano la vita di molte persone; pur tuttavia, la sua blanda azione stimolante, coadiuvante nel promuovere la perdita di peso e protettiva sullo stress ossidativo, contribuisce a renderlo un'ottima e più salutare alternativa alla classica tazzina di caffè.