Il tarassaco si riconosce facilmente per i suoi capolini floreali di colore giallo intenso, che si chiudono al calar del sole e si riaprono al ritorno della luce (il tarassaco è conosciuto anche come girasole dei prati ). Al capolino sussegue un globo piumoso bianco-argentato, dotato di numerosi acheni (semi); da qui l'appellativo popolare di "soffione".

Il tarassaco (Taraxacum officinale, fam. Composite o Asteracee) è una pianta erbacea particolarmente diffusa nei luoghi erbosi e areati di tutto il territorio italiano e mondiale (cresce nei prati, sulle strade, sulle rive dei corsi d' acqua e in altre zone caratterizzate da terreni umidi; nel giardinaggio, il tarassaco è addirittura considerato un'erba infestante). Tra i diversi nomi popolari con i quali viene chiamato il tarassaco, ricordiamo: “ dente di leone ”, “ stella gialla ” e “ capo di frate ”. Alcuni autori fanno risalire le origini del nome "tarassaco" ai termini greci “taraxis” (disordine, squilibrio) e “akas” (rimedio). Non sorprende, dunque, che il tarassaco sia un rimedio conosciutissimo dalla medicina popolare. Significative sono anche le denominazioni tradizionali attribuitegli nei vari Paesi del Mondo, tra le quali ricordiamo l'italiano " piscialetto " e il francese “pissenlit”. Nel capitolo dedicato alle proprietà e all'efficacia del tarassaco, capiremo meglio perché.

Gli estratti di tarassaco vengono impiegati, da soli o in associazione ad altre sostanze naturali, in prodotti erboristici destinati al trattamento e/o alla prevenzione di:

L'applicazione tradizionale empirica del tarassaco negli esseri umani, in particolare per il trattamento di disturbi digestivi, è supportata da indagini farmacologiche. Tuttavia, alcuni risultati, riguardanti per esempio l'eventuale attività diuretica , sono addirittura contraddittori e richiedono una riesaminazione approfondita. Come anticipato, il tarassaco è chiamato volgarmente anche piscialetto o pissenlit. Queste diciture si riferiscono ai poteri diuretici delle foglie di tarassaco (ricche di potassio e sostanze amare ), che possono essere utilizzate come alimento da contorno sotto forma di verdura cotta, meglio se “ a vapore ”.

Dosi e Modo d'Uso

Come usare il tarassaco?

Del tarassaco si usano le foglie e le radici, che vantano più o meno le stesse proprietà.

D'altro canto, mentre le foglie possono essere utilizzate come alimento, le radici hanno uno scopo quasi esclusivamente erboristico o alternativo (ad esempio, dopo l'arrostitura, l'essicazione e la macinatura, possono essere utilizzate come surrogato del caffè).

I fiori possono venire impiegati per la formulazione del cosiddetto “dendion wine”, ovvero una bevanda alcolica al fiore di tarassaco, oppure per la marmellata o per un particolare sciroppo (sostituto del miele) con aggiunta di limone.

Il liquido lattiginoso che fuoriesce al taglio della radice è stato usato, in passato, come repellente per le zanzare e come rimedio popolare per trattare le verruche.

Tarassaco essiccato come rimedio erboristico

La dose giornaliera consigliata di tarassaco secco è di 3-10 grammi di droga (costituita da radici e parti aeree), da assumersi tre volte al giorno. Si consiglia di utilizzarlo per produrre un decotto, al fine massimizzarne gli effetti diuretici. Il decotto può essere preparato portando a ebollizione e facendo bollire per 5 minuti in 100 ml di acqua, 5-7 grammi di radici essiccate, lasciandole poi macerare per 5 minuti; filtrare prima di servire).

Tarassaco fresco come alimento

Non esiste una raccomandazione in merito alla porzione di tarassaco come alimento. E' comunque consigliabile rispettare una porzione di circa 100-200 g e una frequenza di consumo tale da consentire l'alternanza con gli altri ortaggi.