Cos'è il Tamarindo

Il tamarindo - Tamarindus indica, famiglia Leguminose Cesalpiniacee - è un albero sempreverde tipico dell' Africa tropicale, ma coltivato anche in India ed in America. Alto fino a 25 metri, è noto sin dall'antichità per i suoi legumi di color bruno chiaro, simili alle carrube. Questi frutti pendenti, più o meno appiattiti e con protuberanze in corrispondenza dei semi, racchiudono del materiale fibroso ed una polpa soffice, acidula e giallastra.