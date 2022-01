Suffumigi: Cosa Sono e Come Farli

Cosa sono i Suffumigi? Si parla di suffumigi - o fumenti - per indicare l'inalazione di fumi o vapori a scopo terapeutico, solitamente impiegati in presenza di alcune affezioni che possono interessare il tratto respiratorio e le orecchie. Shutterstock Quando si parla di suffumigazione o fumigazione, pertanto, s'intende la riduzione in vapori o in fumi di una sostanza per poi esporvi la parte di corpo malata o affetta dal disturbo. La principale applicazione della suffumigazione, come già detto, riguarda soprattutto il trattamento di affezioni che riguardano orecchie e vie aeree. In questi casi, si parla più propriamente di fumigazione delle vie respiratorie. Lo sapevi che… Per suffumigazione si intende anche la riduzione in fumo o vapori di una sostanza a scopo disinfettante, non solo per il corpo, ma anche per l'ambiente. In quest'articolo, tuttavia, ci occuperemo solo dei suffumigi effettuati per contrastare affezioni di orecchie e vie aeree.

A Cosa Servono? Quando si possono farei Suffumigi? Come già detto, i suffumigi delle vie respiratorie possono rivelarsi utili in presenza di affezioni che interessano quest'area corporea. In particolare, possono essere d'aiuto, anche come rimedio coadiuvante altri trattamenti, in caso di: Naso chiuso e congestione dovuti a comune raffreddore, malattie influenzali o da raffreddamento;

Faringiti;

Laringiti;

Patologie bronchiali;

Tosse grassa;

Ecc. A questo proposito, tuttavia, è opportuno precisare che - benché si tratti di un rimedio molto diffuso - prima di ricorrere ai suffumigi sarebbe opportuno chiedere consiglio al proprio medico al fine di escludere la presenza di eventuali controindicazioni all'esecuzione della suffumigazione.

Come si Fanno? Come Fare i Suffumigi preparazione ed esecuzione L'esecuzione dei suffumigi è relativamente semplice. In linea generale è sufficiente porre in una ciotola dell'acqua molto calda (ma, generalmente, non bollente) all'interno della quale verranno sciolte le sostanze balsamiche, espettoranti, decongestionanti, antinfiammatorie e/o disinfettanti che si intende utilizzare per trarre sollievo dalla sintomatologia dovuta alle affezioni di cui si soffre. Dopodiché, è necessario avvicinare la testa alla ciotola - se consigliato, coprendosi con un asciugamano per evitare la dispersione del vapore - ed inalare i vapori sprigionati dalla miscela. Dopo un paio di minuti, è consigliabile riemergere e respirare l'aria circostante per poi ripetere l'inalazione dei vapori. ATTENZIONE! Alcuni prodotti per suffumigi richiedono l'impiego di acqua bollente e che l'inalazione venga effettuata tenendosi ad una distanza di 30-40 cm dalla ciotola SENZA l'ausilio dell'asciugamano sopra la testa. Per questa ragione, è necessario leggere SEMPRE con attenzione le indicazioni e il corretto modo d'uso del prodotto acquistato. In alternativa, in commercio è possibile reperire appositi strumenti ideati per l'esecuzione dei suffumigi, generalmente denominati inalatori di vapore. Si tratta di dispositivi con un recipiente sopra il quale è posizionato un cono - generalmente in materiale plastico - la cui forma consente di appoggiare l'intero volto o naso e bocca, a seconda dei casi, per favorire l'inalazione del vapore, minimizzandone la dispersione. Alcuni di questi dispositivi sono elettrici, pertanto, vi si aggiunge acqua fredda che si scalderà grazie alla resistenza elettrica presente nell'apparecchio una volta che questo verrà attivato. NOTA BENE I suffumigi vanno usati solo per brevi periodi di tempo, generalmente non più di tre giorni consecutivi, una volta al giorno. Ad ogni modo, si ribadisce l'importanza di attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione o sul foglietto illustrativo del prodotto con il quale si intende effettuare la suffumigazione.

Come Funzionano Qual è il Meccanismo d'azione con cui i Suffumigi espletano la loro azione? Il vapore acqueo che scaturisce dall'acqua molto calda o bollente è in grado di trascinare con sé e trasportare le sostanze attive disciolte nell'acqua stessa che vengono quindi inalate raggiungendo anche le vie aeree più profonde. Oltre a ciò, le stesse particelle di vapore acqueo possono contribuire ad umidificare naso e vie aeree.