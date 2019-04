Come anticipato, per raggiungere e mantenere uno stato di "benessere totale", dedicarsi a sport o attività motorie senza curarsi d'altro può risultare, di per sé, una strategia incompleta. È invece fondamentale garantire un apporto nutrizionale non solo sufficiente, ma adeguato e specifico, che assicuri pertanto la cosiddetta "eunutrizione" generale. In pratica, bisognerebbe assicurarsi che il proprio organismo, oltre a rimanere in continuo movimento, abbia tutto ciò che serve per mantenere efficacia ed efficienza totali.

In tal senso, la dieta complessiva e il modo di alimentarsi hanno certamente un ruolo fondamentale. Ma è davvero così semplice mangiare bene? Dipende. Noi italiani, per certi versi, possiamo considerarci fortunati. È dimostrato che la dieta Mediterranea, ancora prevalente sul territorio, costituisca un regime alimentare sano e che garantisce una buona aspettativa e qualità della vita. Non possiamo tuttavia ignorare l'influsso della globalizzazione e dell'aumento della frenesia nei ritmi quotidiani, responsabili di aver compromesso l'organizzazione tanto quanto la composizione dell'alimentazione italiana.

Fortunatamente il mercato offre numerosi integratori alimentari, molti dei quali eccellenti per purezza e qualità, che ci permettono di assicurare tutti i nutrienti essenziali e necessari al raggiungimento o al mantenimento del completo benessere fisico e mentale.

Vediamo ora quali sono, quando e come assumerli.