Spirulina: Cos'è e Proprietà Nutrizionali

L'accoppiata tra certe vitamine, ficobiline ed altri pigmenti (ad esempio la clorofilla), conferisce alla spirulina proprietà antiossidanti degne di nota. Grazie a queste sue caratteristiche l'alga in oggetto è potenzialmente in grado di proteggere dai radicali liberi e dai danni che questi causano all'organismo ( invecchiamento precoce , malattie neurodegenerative , alcune forme tumorali e malattia aterosclerotica ).

Contrariamente a quanto si credeva all'inizio, come tutti i vegetali anche la spirulina non apporta cianocobalamina, bensì altre forme biologicamente non attive di vitamina B12 – pseudovitamina B12 (Coα- [α- (7-adenil)] - Coβ-cianocobamide). Come evidenziato dalla letteratura scientifica e, nel 2009, dall'American Dietetic Association, la spirulina non dev'essere considerata un integratore o un alimento funzionale utile per prevenire o colmare la carenza di questa vitamina nella dieta.

Tra le vitamine e i fattori vitamino simili che abbondano nella spirulina citiamo: il tocoferolo , alcuni carotenoidi ( provitamine A, come l' astaxantina ), l' inositolo e molte vitamine del gruppo B . È discreto anche il contenuto di minerali , tra i quali non rientra però lo iodio , elemento che abbonda soprattutto nelle alghe marine (ad es fucus e laminaria ).

Tuttavia, contrariamente a quanto si era stimato nel 2003 rispetto alle concentrazioni di acido docosaesaenoico (DHA) ed eicosapentaenoico ( EPA ) – ciascuno stimato al 2-3% degli acidi grassi totali – un approfondimento più recente (2015) ha indicato che i prodotti a base di alga spirulina contengono grassi omega-3 in quantità poco rilevabile – meno dello 0,1%, inclusi DHA e EPA. Uno altro studio in vitro, tuttavia, afferma che ceppi di microalghe diversi possono aumentare la concentrazione di EPA e DHA .

La spirulina è particolarmente ricca di proteine , amminoacidi essenziali e lipidi. I grassi in essa contenuti appartengono alla grande famiglia dei mono e dei polinsaturi , con netta prevalenza degli omega-6 rispetto agli omega-3 e con elevate quantità di acido gamma linolenico; questi nutrienti , se ben bilanciati tra loro, sono considerati in grado di migliorare i livelli di colesterolo nel sangue , di trigliceridi , normalizzare la pressione arteriosa , partecipare alla formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi e migliorare la funzionalità del sistema immunitario . Nota : affinché ciò avvenga, sarebbe opportuno bilanciare il rapporto omega6/omega3 della propria dieta con l'aiuto di un nutrizionista.

C'è anche chi sostiene che, colmando eventuali carenze vitaminiche o minerali, la spirulina possa anche contribuire ad attenuare la comparsa di crisi bulimiche . Si tratta comunque di ipotesi sfruttate perlopiù a fini commerciali , dato che non esistono sufficienti basi scientifiche per giustificare un'utilità della spirulina nel controllo del peso corporeo.

La spirulina sembra possedere anche un certo effetto sul controllo dell'appetito . Quando viene assunta prima dei pasti, accelera la comparsa del senso di sazietà (probabilmente grazie all'abbondanza di nutrienti, in particolare di proteine, ed al loro effetto sulla secrezione di CCK ) e può in tal senso trovare spazio nelle terapie dietetico-comportamentali volte alla riduzione del peso corporeo .

L'elevatissimo contenuto proteico (65-70 g per 100 g di alimento, contro i 20-25 g di un taglio di carne magra ), rende la spirulina un alimento particolarmente utile e nutriente anche per la popolazione che non assume quantità sufficienti di amminoacidi . Il buon profilo di quelli essenziali può rappresentare un valido aiuto per coprire il fabbisogno nelle persone che non consumano alimenti di origine animale, o che per altri motivi hanno un'alimentazione carente.

Oggi gli integratori a base di spirulina sono molto in voga tra gli sportivi e tra chi desidera raggiungere in fretta il proprio peso forma o cerca un'alternativa naturale agli integratori multivitaminici -minerali e ricostituenti di sintesi. Nel primo caso viene sfruttato l'elevato contenuto di vitamine e minerali che fungono da cofattori enzimatici per sostenere la produzione energetica durante uno sforzo muscolare particolarmente intenso.

Nonostante l'elevata presenza di proteine, minerali, vitamine e lipidi, una porzione da 10 o 20 grammi non può essere considerata un alimento completo e come tale non può sostituire ad un normale pasto. Se utilizzata come supplemento dietetico, la spirulina può comunque rappresentare un aiuto importante nella copertura dei fabbisogni dei vari nutrienti.

La dose massima di spirulina è di circa 10 - 19 g / die, anche per diversi mesi. La dose consigliata è di 10 g / die, un quantitativo apparentemente modesto ma che è in grado di coprire, da solo, buona parte del fabbisogno quotidiano di molti nutrienti come la provitamina A ed il ferro.

Tossicità e Contaminazione

Sicurezza e tossicologia relative alla qualità

In alcuni integratori a base di spirulina sono state trovate tracce non critiche – inferiori al livello di sicurezza per la maggior parte degli enti per la sicurezza alimentare e farmacologica – di microcistine, BMAA e non solo.

Le microcistine, prodotte da altri ceppi di cianobatteri, possono causare sintomi acuti come banali disturbi gastrointestinali ma, nel lungo termine, gravi danni al fegato. Ovviamente, tali circostanze sono praticamente impossibili da raggiungere con la sola assunzione di spirulina. Ciò nonostante, per alcuni gli effetti cronici delle microcistine possono essere nocivi anche per altri sistemi e organ, e non è da escludere la possibilità di cancerogenesi.

La "U.S. National Institutes of Health" statunitense riconosce questi integratori, se non interessati da contaminazione di microcistina, come "possibly safe". Se contaminati invece, soprattutto per i bambini, vengono ritenuti "likely unsafe".

Poiché la normativa sulla sicurezza degli integratori in USA non prevede un controllo incalzante della spirulina, alcuni ricercatori hanno espresso non poche perplessità.

La spirulina può anche essere interessata da contaminazione di metalli pesanti. La spirulina coltivata in Cina è stata riconosciuta come potenzialmente contaminata da piombo, mercurio e arsenico. Uno studio in particolare ha menzionato la concentrazione di piombo fino a 5,1 parti per milione (ppm).