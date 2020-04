Semi di Pompelmo - Estratto di Semi di Pompelmo

Dalla buccia del pompelmo si possono estrarre gli oli dedicati all' aromaterapia , oltre a una fibra alimentare solubile. Il seme e la polpa, ottenuti come sottoprodotti industriali della spremitura, vengono normalmente venduti come mangimi per bestiame.

Il pompelmo è un albero di agrumi subtropicale, coltivato per i sui frutti, originariamente noti come "frutti proibiti" di Barbados. Il pompelmo fu documentato per la prima volta nel 1750 da Rev. Griffith Hughes, quando descrisse alcuni esemplari provenienti da Barbados.

E' davvero desolante constatare come la maggior parte dei siti internet italiani continui a dipingere l'estratto di semi di pompelmo come un "portentoso antibiotico naturale", nonostante l'assenza di un minimo supporto scientifico.

L'assenza di prove scientifiche e le numerose segnalazioni di sofisticazioni con conservanti di sintesi, pericolosi per la salute umana , hanno ridimensionato soltanto in parte l'utilizzo di questi claims a scopo commerciale.

* il termine quackery, italianizzato in "ciarlataneria", può essere definito come "la promozione di pratiche mediche fraudolente o ignoranti" ( 10 ).

"Grapefruit seed extract is an example of quackery* when multiple studies demonstrate its universal antimicrobial effect is due to synthetic antimicrobial contamination" ( l'Estratto di semi di pompelmo è un esempio di ciarlataneria *, quando molteplici studi dimostrano che il suo effetto antimicrobico universale è dovuto alla contaminazione con antimicrobici sintetici).

Le sostanze chimiche citate in questo capitolo NON sono presenti naturalmente negli estratti di semi di pompelmo.

Il benzalconio cloruro è un antimicrobico usato comunemente in disinfettanti e prodotti per la pulizia. Alcuni campioni di semi analizzati hanno mostrato concentrazioni di benzalconio cloruro superiore al 20% in peso ( 7 , 12 ) , a dispetto della nota allergenicità e tossicità che questa sostanza esercita ad alte dosi. Per questo l'aggiunta di simili sostanze rappresenta non soltanto una frode commerciale , ma anche una frode sanitaria, dato che può arrecare una serie di problemi ad individui sensibili.

Come si può apprezzare dai documenti divulgati dal Ministero della Salute italiano ( 11 ) e dall'ampia bibliografia in calce all'articolo, la sostanza più comunemente ritrovata è stata il benzetonio cloruro .

Considerando che alcuni di questi nutrienti (in primis la vitamina C) risultano termolabili , ossidabili e fotolabili, è logico aspettarsi che la loro concentrazione tenda a ridursi durante la conservazione del prodotto e con l'apertura e la chiusura del contenitore durante l'uso.

Ad esempio il prodotto "CitroBiotic estratto BIO di semi di pompelmo", dichiara un apporto per compressa di 45mg di vitamina C e di 4mg di flavonoidi, consigliando l'assunzione di due compresse al giorno. Un contenuto discreto ma che non ha nulla di "miracoloso", specie se paragonato ad altri prodotti naturalmente ricchi di flavonoidi o di vitamina C.

Purtroppo la maggior parte dei prodotti reperibili online e nei negozi specializzati si limita a riportare il contenuto in flavonoidi e (talvolta) quello di vitamina C.

Nell'estratto di semi di pompelmo - come del resto nel frutto intero - si rinvengono diversi phytochemicals - come flavonoidi , limonoidi e naringina - dalle potenziali proprietà salutistiche, oltre ad acido citrico , vitamine (come la C e la E ), e minerali .

L'estratto di semi di pompelmo è reperibile soprattutto in forma di soluzione alcolica. Si consigliano generalmente 20 gocce da assumere 3 volte al giorno (tot 60 gocce), ma la porzione può cambiare in base alla concentrazione del prodotto.

Fermo restando che, come abbiamo anticipato, l'estratto di semi di pompelmo è un prodotto dall'utilità quantomeno discutibile, è anche necessario sottolineare che la sua assunzione dovrebbe essere evitata in caso di:

Precauzioni per l'Uso

Cosa serve sapere prima di prendere l'estratto di semi di pompelmo?

Oltre a quanto menzionato nei paragrafi sugli effetti collaterali, sulle controindicazioni e sulle interazioni farmacologiche, è bene ricordare che l'eventuale presenza di benzalconio cloruro può avere degli effetti indesiderati atipici:

Al contatto, può irritare la pelle, le mucose e gli occhi

Nel ratto, a dosi di circa 240 mg/kg di peso, diventa tossico in maniera acuta. Questa informazione, che non interessa l'utilizzo ragionevole dell'estratto di semi di pompelmo, è invece necessaria a ricordare di tenere questo integratore fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione accidentale in dosi eccessive potrebbe nuocere gravemente alla salute dei più piccoli.

E' un inquinante acquatico, ragion per cui si consiglia di non smaltire il prodotto gettandolo nel wc.

