Semi di pompelmo ed estratto di semi di pompelmo (GSE): funzione ed efficacia

In questo articolo parleremo dell' estratto di semi di pompelmo (GSE), l'ingrediente elitario di vari integratori alimentari con finalità antimicrobica, utilizzati laddove gli antibiotici non siano ancora necessari, e proprio con l'obbiettivo di limitare l'uso farmacologico e contribuire al fenomeno di antibiotico-resistenza.

Il seme e la polpa , separati in spremitura, hanno vari scopi; vengono utilizzati come:

Il pompelmo è un albero di agrumi subtropicale, coltivato per i sui frutti, originariamente noti come "frutti proibiti" di Barbados. Il pompelmo fu documentato per la prima volta nel 1750 da Rev. Griffith Hughes, quando descrisse alcuni esemplari provenienti da Barbados.

Oggi, il Grapefruit Seed Extract (GSE), o estratto di semi di pompelmo, è commercializzato principalmente in ambito salutistico, sia al dettaglio che su internet, come antimicrobico naturale .

A cosa serve il GSE? Funziona?

Proprietà antimicrobiche del GSE

Il GSE viene proposto come supplemento nutrizionale antimicrobico anche dotato di proprietà antiossidanti .

Tuttavia, l'estratto di semi di pompelmo è stato troppo precocemente spinto da pressanti campagne mediatiche, che ne esaltavano le ancora presunte proprietà antibatteriche, antivirali e antifungine.

Venivano spesso pubblicizzati come un efficace rimedio naturale utile:

per uso interno nei confronti di malattie infettive, come candidosi, salmonellosi, faringiti, otiti e diarrea;

per uso esterno contro affezioni dermatologiche su base infettiva (acne, impetigine ecc.).

Numerosi produttori hanno anche scelto di certificare l'assenza di antimicrobici di sintesi nei propri prodotti .

Grazie a recenti approfondimenti, sappiamo che il GSE è oggettivamente dotato di azione antibatterica, che espleta anche su alcuni microorganismi antibiotico-resistenti.

Purtroppo il meccanismo d'azione non è ancora del tutto chiaro, ma come suggerisce un lavoro intitolato "Grapefruit Seed Extract as a Natural Derived Antibacterial Substance against Multidrug-Resistant Bacteria" di Hee-Won Han, Jin-Hwan Kwak, Tae-Su Jang, Jonathan Campbell Knowles, Hae-Won Kim, Hae-Hyoung Lee, Jung-Hwan Lee - Antibiotics (Basel). 2021 Jan 18;10(1):85:

<<il GSE è una sostanza antibatterica di derivazione naturale che mostra un effetto antibatterico favorevole anche a concentrazioni molto basse, è quindi un buon candidato per prevenire o ridurre le infezioni nosocomiali, come rivestimento in contesti medici, anche mescolando ad altri ingredienti>>.

Ad oggi, l'estratto di semi di pompelmo viene utilizzato in rimedi non farmacologici contro: candida, secchezza vaginale, cistite, affezioni prostatiche, emorroidi, vermi intestinali, disordini intestinali, alitosi, diarree, meteorismo, fermentazioni, gas intestinali, intolleranze alimentari, problematiche gastriche, ulcere e gastriti, affezioni dell'apparato respiratorio, otiti, congiuntiviti, detersione della pelle, acne, dermatiti, micosi, igiene orale, herpes labiale e pidocchi.

Proprietà antiossidanti del GSE

Nel pompelmo, così come nell'estratto dei semi e della polpa, si rinvengono diversi phytochemicals come flavonoidi, limonoidi e naringina, oltre ad acido citrico, vitamine (come la C e la E), e minerali.

Molti di questi composti sono dotati di proprietà antiossidante, quindi benefica per l'organismo, sia nel contrastare l'aggressione dei radicali liberi alle cellule, sia nel migliorare alcuni aspetti del metabolismo.

Ovviamente, la lotta allo stress ossidativo è un processo molto complicato, e nessun integratore può sostituire una dieta sana ed equilibrata. Ma di certo possono risultare utili, soprattutto in quei casi nei quali l'alimentazione presenti qualche lacuna.