Integratori di Proteine: Quali Scegliere?

In questo articolo cercheremo di fornire una panoramica generale delle tipologie più diffuse, in modo da guidare gli utenti ad un acquisto consapevole ed intelligente.

Una proteina con valore biologico 100 risulta perfettamente equilibrata tra aminoacidi assorbiti e amminoacidi ritenuti; maggiore è tale valore, maggiore è il potenziale di utilizzo riferito alla proteina in oggetto. In pratica, l'intero polimero peptidico è "potenzialmente" utilizzabile a scopo plastico nei muscoli .

Per valore biologico si intende il parametro di misura "qualitativa" delle proteine assunte con la dieta che – in una scala da 0 a 100 – esprime numericamente la quantità, tipologia e il rapporto reciproco degli amminoacidi essenziali presenti nei peptidi in questione.

In Italia, il gruppo di popolazione maggiormente interessato agli integratori di proteine è quello degli sportivi, degli amanti del wellness e della cultura estetica ( bodybuilding ). La carenza proteica "vera" è infatti davvero molto rara. Questo grazie alla capacità dell'organismo di risparmiare gli amminoacidi tessutali in vari modi.

Il deficit proteico è in realtà poco diffuso nei paesi sviluppati, mentre le carenze vere e proprie interessano fasce sociali economicamente svantaggiate o non autosufficienti, paesi del terzo e quarto mondo. Ad ogni modo, se grave e protratta, la malnutrizione proteica può avere conseguenze più o meno gravi (debolezza, riduzione della crescita, sarcopenia in terza età, rallentamento del recupero muscolare e ostacolo all' anabolismo nello sport ecc).

Fabbisogno

Il fabbisogno proteico viene definito in un range, che comprende un margine minimo e uno massimo – stimato su soggetti con livello di attività fisica medio, non sugli sportivi.

Di quante proteine abbiamo bisogno?

L'apporto proteico minimo, ovvero quello indispensabile a non intaccare le strutture proteiche (intese come i tessuti veri e propri, ad esempio quello muscolare), è di circa 44 e 55 grammi al giorno (g/die), rispettivamente per maschi e femmine adulti; questo può essere calcolato più precisamente moltiplicando un coefficiente di 0,8 g per chilogrammo di peso corporeo (g/kg). Il massimo tollerabile, sempre per questi soggetti, è stato valutato in massima sicurezza a circa il doppio, quindi 1,6 g/kg.

È poi dimostrato che negli atleti praticanti attività di forza, severamente impegnati – non parliamo degli sportivi comuni – aumentare tale apporto può essere cruciale per ottenere una maggior progressione allenante (in termini di recupero e di crescita muscolare). Lo stesso non accade negli atleti di endurance, che si possono permettere di rimanere quasi alla normalità (intesa come il suddetto margine superiore) senza conseguenze negative.

Bambini e ragazzi in accrescimento richiedono almeno 1,5 g / kg di proteine, mentre le gravide si possono accontentare di un +6g al giorno rispetto alla richiesta normale.