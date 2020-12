Tosse: Rimedi Naturali contro la Tosse

Il meccanismo della tosse può essere suddiviso in 3 fasi meccaniche principali:

Per la tosse si possono individuare diversi stimoli:

Un'ipotesi sull' eziologia della tosse è la seguente: l'irritazione della mucosa bronchiale causa bronco-costrizione, che a sua volta stimola i recettori della tosse (un tipo specializzato di tensocettori) localizzati a livello delle vie tracheobronchiali; da questi "sensori" partono i segnali lungo le vie afferenti al nervo vago , che raggiungono il centro bulbare della tosse (in prossimità del pavimento del quarto ventricolo) dove vie di integrazione collegano neuroni corticali e sottocorticali al centro bulbare; da qui le vie efferenti, quindi in uscita dal SNC , seguono il nervo laringeo inferiore, il nervo frenico ed alcuni nervi spinali e vanno a stimolare la laringe , l' albero tracheobronchiale , il diaframma e i muscoli respiratori accessori , scatenando la tosse.

La tosse rappresenta un meccanismo riflesso a difesa del nostro organismo, in grado di garantire l'indennità dell' apparato respiratorio e la pervietà delle vie aeree: la tosse libera le vie respiratorie da un eccesso di secrezioni (catarro) ed impedisce l'ingresso nella trachea e nei bronchi di sostanze estranee, provocandone l'espulsione se accidentalmente inspirate.

Farmaci contro la Tosse

Terapia Farmacologica Tradizionale

La tosse, in base alle sue caratteristiche, può essere suddivisa in tosse secca e in tosse grassa; proprio su questa differenziazione si basa la scelta della terapia più idonea da attuare.

La tosse secca è una tosse non produttiva, quindi la scelta del farmaco deve cadere su un sedativo della tosse, poiché è la causa della sintomatologia a dover essere curata in primis.

La tosse grassa rappresenta una tosse produttiva, con presenza di catarro: se il muco ristagna nei bronchi, oltre a rendere difficoltosa la respirazione, costituisce un ottimo terreno di coltura per i microbi, che poi causeranno infezioni alle vie respiratorie; nei casi in cui c'è produzione di catarro è quindi opportuno favorirne l'espulsione rendendolo più fluido: si ricorre allora a farmaci mucolitici ed espettoranti.

I farmaci per il trattamento della tosse possono essere distinti in diverse categorie:

Farmaci Sedativi della Tosse

Questi farmaci sono utilizzati quando si rende necessaria la soppressione del sintomo senza interferenza con il quadro patologico che l'ha generato (tosse secca).

Si possono distinguere farmaci antitussivi ad azione centrale, che vanno ad agire sul centro bulbare della tosse (analgesici oppioidi, destrometorfano, codeina, levopropossifene, noscapina, che sono tra i più efficaci), oppure ad azione periferica; questi ultimi inibiscono il riflesso della tosse nella sua porzione afferente (anestetici locali e demulcenti formano uno strato protettivo che riveste la mucosa irritata: ne sono esempi gli sciroppi e le pastiglie a base di acacia, liquirizia, glicerina e miele).

Farmaci Espettoranti

Sono medicinali che aumentano il volume di muco delle secrezioni bronchiali, facilitandone l'eliminazione: stimolano l'attività delle ghiandole bronchiali ed aumentano la componente acquosa del secreto (guaifenesina, guaiacolsulfonato).

Oltre all'utilizzo di questi principi attivi, una corretta idratazione rappresenta l'accorgimento singolo più importante che può essere adottato per favorire l'espettorazione.

I farmaci appartenenti a questa categoria contengono principi attivi dotati di gruppi sulfidrilici liberi, in grado di rompere i ponti disolfuro delle mucoproteine e ridurre in tal modo la viscosità del muco (ad esempio, ambroxolo, carbocistena, ecc.).