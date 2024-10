Come calmare la tosse con rimedi naturali?

Cosa bere di naturale per la tosse?

Nel trattamento della tosse la fitoterapia ha un ruolo molto importante: è frequente il ricorso alle piante medicinali per alleviare il dolore provocato a livello di faringe e laringe, ma anche per aiutare ad espellere il muco e liberare in tal modo le vie aeree.

Per tosse e catarro sono utili droghe espettoranti, emollienti e fluidificanti, perché capaci di modificare le secrezioni bronchiali.

Le piante medicinali ad azione emolliente agiscono sulle mucose infiammate, attenuando così l'irritazione: queste piante sono ricche di sostanze mucillaginose che, grazie alle loro proprietà fisiche, si stratificano sulle mucose, rivestendole di uno strato che le protegge dagli stimoli irritativi.

Le mucillagini non sono altro che polisaccaridi, sostanze amorfe che a contatto con l'acqua si gonfiano originando soluzioni colloidali e viscose con azione antinfiammatoria locale sui tessuti con cui vengono a contatto.

Le funzioni principali delle piante medicinali e delle tisane emollienti sono quelle di lubrificare la mucosa respiratoria, mitigare la sensazione di bruciore e la congestione presente a causa dell'infiammazione, attenuare le secrezioni bronchiali e ridurre lo stimolo della tosse.

Piante ad azione emolliente:

Oltre alle piante ad azione emolliente, nelle tisane terapeutiche per la tosse hanno un ruolo importante anche le droghe espettoranti: sono piante ricche in saponine che hanno la funzione di fluidificare le secrezioni e facilitarne l'espulsione.

Piante ad azione espettorante: