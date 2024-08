Rimedi naturali e Tisane per il Diabete

Cos'è il Diabete

Il diabete è una delle malattie endocrine più diffuse nei paesi industrializzati: è una patologia caratterizzata da iperglicemia, quindi dall'aumento degli zuccheri presenti nel sangue; è causata da una ridotta secrezione insulinica da parte del pancreas, cui spesso si associa un'aumentata resistenza dei tessuti periferici all'azione dell'insulina stessa.

Il diabete è manifesto, ed in tal caso si parla di diabete mellito , quando la glicemia a digiuno supera i 126 mg/dl, mentre quando i valori glicemici sono compresi tra 101 e 125 mg/dl la condizione è nota come alterata glicemia a digiuno.

Sintomi

I segni caratteristici della malattia e la sintomatologia diabetica sono da riassumere in:

Iperglicemia;

Poliuria: necessità di urinare più volte rispetto alla norma;

Polifagia: fame eccessiva, quindi desiderio di nutrirsi in maniera esagerata;

Polidipsia: bisogno di bere superiore alla norma;

Glicosuria: presenza di zuccheri nelle urine.

Tipi di Diabete

Il diabete è una malattia multifattoriale e può essere suddiviso in base all'eziologia in 5 differenti tipologie:

Complicanze

Il diabete rappresenta un vero è proprio problema per la salute, poiché a lungo termine può portare complicanze anche molto gravi, soprattutto a livello dell'apparato circolatorio, ma non solo: aterosclerosi, glomerulopatia diabetica (rene), retinopatia diabetica, neuropatia diabetica ed ulcera diabetica sono solo alcune delle patologie associate.

Trattamento