Generalità Botanica e descrizione del ribes nero Il ribes nero (nome botanico Ribes nigrum) è un arbusto spontaneo, che predilige i luoghi boschivi, umidi e ombrosi delle regioni montane dell'Asia e dell'Europa centro settentrionale.

I frutti del ribes nero sono utilizzati a scopo alimentare e come ingrediente di integratori alimentari o tisane; dagli stessi è possibile distillare un colorante blu-violetto.

I semi di ribes nero si impiegano per l'estrazione di un olio che, come vedremo, è dotato di caratteristiche nutrizionali apprezzabili; lo stesso non vale per le sue doti gustative, ragion per cui è in buona parte destinato all'industria cosmetica.

Le foglie sono anch'esse utilizzate come rimedio fitoterapico erboristico (per le caratteristiche che elencheremo in seguito) e costituiscono la materia prima di estrazione per un colorante giallo.

Dosi e Modo d'Uso Come usare il ribes nero? La dose appropriata di ribes nero come trattamento, in qualunque forma, dipende da diversi fattori, come: Età

Stato di salute

Condizioni patologiche o para-fisiologiche. Al momento non è possibile stabilire un dosaggio universale per qualunque prodotto a base di ribes nero, che deve quindi essere assunto secondo le indicazioni del produttore e/o del medico curante.

Effetti Collaterali Come alimento (frutto e olio dei semi), il ribes nero è considerato privo di pericoli.

Tuttavia, non si possiedono informazioni sufficienti per valutare accuratamente il margine di sicurezza per gli alti dosaggi riferiti agli estratti (in generale) e ai rimedi fitoterapici a base di foglie.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato il ribes nero? Non si conoscono dati adeguati per valutare il margine di sicurezza dei prodotti a base di ribes nero sulle donne gravide e sulle nutrici. Pertanto, in tal caso, si sconsiglia di assumere qualsiasi prodotto a base di ribes nero, ad eccezzione dell'alimento (frutti).

Si ipotizza che possa rallentare la coagulazione aumentando il rischio di sanguinamento e lividi nelle persone con disturbi emorragici, che dovrebbero pertanto evitare di assumere notevoli quantità di questo prodotto.

Per lo stesso motivo, si consiglia di interrompere l'assunzione di ribes nero due settimane prima di un intervento chirurgico.

Il ribes nero può aumentare la pressione sanguigna, quindi i soggetti predisposti all'ipertensione dovrebbero evitare questo prodotto.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto del ribes nero? Non si conoscono farmaci che possono interagire chimicamente con il ribes nero o con i suoi derivati.