Tuttavia, online è possibile trovare store di qualsiasi tipo che vendono integratori alimentari delle più svariate tipologie, alcuni dei quali non reperibili nei negozi fisici. Proprio per questo motivo, però, l'acquisto in rete merita un ulteriore grado di attenzione da parte dell'utente finale. Difatti, vi sono negozi in rete che commercializzano integratori alimentari provenienti dall'estero o comunque prodotti in Paesi con legislazione, direttive e normative diverse da quelle imposte dall'Italia e/o dell'Unione Europea per la produzione e l'immissione in commercio degli integratori. Tali prodotti, vista la differente regolamentazione, potrebbero contenere ingredienti non ammessi in Italia, oppure potrebbero contenere ingredienti ammessi ma in quantità non approvate (ad esempio, in eccesso). Ciò non significa che essi siano necessariamente pericolosi/dannosi per la salute; tuttavia, non è nemmeno possibile garantirne con assoluta certezza tanto l'efficacia quanto la sicurezza d'uso. Questa è la ragion per cui, il consiglio è quello di affidarsi a prodotti approvati e il cui commercio è consentito dalla normativa attualmente vigente.

Ad ogni modo, in caso di dubbi, così come in presenza di particolari condizioni, disturbi o malattie, si ribadisce nuovamente l'importanza di chiedere il consiglio del proprio medico prima di procedere con l'acquisto di integratori alimentari.