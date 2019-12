Raffreddore: Rimedi Naturali

I rimedi naturali contro il raffreddore attingono sia dalla medicina popolare che da quella fitoterapica moderna.

Dal Sambuco (Genere Sambucus) e dal Tiglio (Genere Tilia) si estraggono due rimedi naturali diaforetici , cioè capaci di indurre un aumento della sudorazione . La sudorazione è un processo che può migliorare e velocizzare il decorso del raffreddore, a patto che non aumenti il rischio di peggioramenti dovuti a colpi d'aria e altri elementi nocivi per la condizione.

Efedra , o meglio Ephedra, è un Genere botanico di arbusti appartenenti alla famiglia delle Ephedraceae. Quella dell'efedra è una droga estratta dalla macinazione dei rami essiccati. E' nota per il suo potere vasocostrittore e broncodilatatore , quindi decongestionante; come tale, è utile a contrastare l' iperemia nei vasi delle vie aree superiori, indotta dal processo infiammatorio .

Echinacea è un Genere botanico di piante erbacee perenni, appartenenti alla famiglia delle Asteraceae e originarie del Nord America. Quella maggiormente studiata e impiegata per l'estrazione del fitocomplesso, è la specie E. purpurea. L'echinacea costituisce senza dubbio il maggior esponente del gruppo delle piante adattogene immunostimolanti. L'efficacia è stata studiata soprattutto in termini preventivi, comunque assai utili se consideriamo che la medicina ufficiale non è ancora in grado di curare il raffreddore in sé, ma soltanto di alleviarne i sintomi . Nota : l'estratto di echinacea è sconsigliato: per più di 10 giorni, ai bambini tra 1 e 12 anni, in gravidanza e allattamento , e in terapia farmacologica (perché inibisce l'enzima ialuronidasi).

Salice è il nome comune del Genere botanico Salix (classificazione linneana); il salice comune o piangente, ampiamente diffuso anche in Italia, è detto S. babilonica. E' risaputo che il principio attivo caratterizzante l' aspirina ( acido acetilsalicilico ) è molto simile a quello contenuto nella corteccia di salice ( salicina ); in questa droga vegetale sono infatti racchiusi diversi composti, accumunati dalle medesime proprietà antinfiammatorie e antipiretiche (prevengono eccessivi rialzi febbrili). Contengono buone quantità di salicina e vengono utilizzate per la relativa estrazione le specie: S. alba, S. caprea, S. purpurea, S. aurita e S. nigra. La corteccia del salice può essere utilizzare nel trattamento del raffreddore in diversi modi, sotto forma di sciroppo, decotto , vino medicato e polvere ricavata dall' essiccazione della corteccia di ramoscelli di 2-3 anni.

La differenza tra gli estratti di corteccia di salice standardizzati in salicina e l'assunzione diretta di aspirina, è insita nel concetto di fitocomplesso . Questo termine identifica l'insieme delle molecole direttamente estratte da una fonte vegetale, tra le quali deve ovviamente figurare anche il principio attivo caratterizzante, cioè l'agente accertato che determina l'effetto terapeutico. Nella fonte vegetale, l'azione del principio attivo non è tuttavia isolata, ma coadiuvata da altre sostanze ad azione sinergica o modulatrice. Ne deriva che la somministrazione del rimedio naturale:

Non solo sono generalmente inutili, dato che il raffreddore è una malattia virale , ma anche potenzialmente dannosi, poiché distruggono la flora batterica intestinale , fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento dell'immunità e della capacità difensiva dell'organismo.

Vitamina C e Raffreddore

La vitamina C è un rimedio naturale contro il raffreddore?

L'utilizzo della vitamina C ad alti dosaggi non è una pratica accettata dalla medicina ufficiale, che alla luce dei numerosi studi accumulati in questi anni continua a considerarla tutto sommato inefficace nella prevenzione del raffreddore, almeno nelle persone comuni.

Potrebbe invece essere d'aiuto:

Per gli atleti

Per tutti coloro che assumono scarsi quantitativi di vitamina C con la dieta

Per le persone che soffrono di compromissioni metaboliche

Per i soggetti colpiti da malassorbimento intestinale.

Reale efficacia della vitamina C contro il raffreddore

Sebbene nei circoli di medicina ufficiale aleggi la convinzione comune che la vitamina C non produca alcun effetto benefico nella cura del raffreddore, esistono alcuni studi (oltre a testimonianze empiriche di moltissimi utilizzatori abituali) che sottolineano l'efficacia di questa vitamina contro il raffreddore, purché assunta a dosi superiori a un grammo al giorno (1g/die). Per approfondire, leggi: Vitamina C contro il Raffreddore

Effetti collaterali dell'eccesso di vitamina C

Una dose superiore a 1 g/die è assai superiore al fabbisogno quotidiano di vitamina C, stimato in poco meno di 0,1 g/die.

Fortunatamente, stiamo parlando di una vitamina idrosolubile, che come tale presenta limitati rischi da sovradosaggio (può causare disordini gastrointestinali come pirosi e diarrea, mitigabili dividendo la "megadose" in singole assunzioni quotidiane da un grammo).

Alla dose di assunzione di 2 grammi/die si colloca il cosiddetto “Tolerable upper intake level” (UL), cioè la massima dose di vitamina C che presumibilmente non crea problemi di tossicità in individui sani.

Se usata a scopo terapeutico, i fautori di tale pratica consigliano di assumere fino a 2-8 grammi di vitamina C al giorno. A scopo preventivo e per il benessere generale della persona molti esperti consigliano integrazioni quotidiane di 180-1000 mg/die (0,18-0,1 g/die) per tutto il periodo dell'anno.