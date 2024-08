Come fare passare il raffreddore con rimedi naturali?

Questo articolo è destinato agli utenti che cercano uno o più trattamenti naturali per i sintomi del raffreddore . Attenzione però, non parliamo di "cure", ma semplicemente di rimedi alternativi per rendere più sopportabile la convalescenza del raffreddore.

Anche il naso chiuso andrebbe trattato con delicatezza. I decongestionanti , come la pseudoefedrina , limitano il flusso ai vasi sanguigni nel naso e nella gola; il flusso sanguigno dovrebbe, invece, aumentare per velocizzare la guarigione.

Ad esempio, la febbre è un modo per cercare di uccidere i virus creando un ambiente più caldo del normale. Inoltre, l'ambiente caldo della febbre fa sì che le proteine ​​che attaccano i germi nel sangue circolino più rapidamente ed efficacemente. Quindi, se sopporti una febbre moderata per un giorno o due , potresti effettivamente guarire più velocemente .

Ecco alcuni consigli pratici per velocizzare in modo intelligente il decorso del raffreddore:

La sudorazione è un processo che può migliorare e velocizzare il decorso del raffreddore, a patto che non aumenti il rischio di peggioramenti dovuti a colpi d'aria e altri elementi nocivi per la condizione.

Nota : l' estratto di echinacea è sconsigliato: per più di 10 giorni, ai bambini tra 1 e 12 anni, in gravidanza e allattamento , e in terapia farmacologica (perché inibisce l'enzima ialuronidasi).

L'efficacia è stata studiata soprattutto in termini preventivi, comunque assai utili se consideriamo che la medicina ufficiale non è ancora in grado di curare il raffreddore in sé, ma soltanto di alleviarne i sintomi .

La vitamina C è un rimedio naturale contro il raffreddore?

L'utilizzo della vitamina C ad alti dosaggi non è una pratica accettata dalla medicina ufficiale, che alla luce dei numerosi studi accumulati in questi anni continua a considerarla tutto sommato inefficace nella prevenzione del raffreddore, almeno nelle persone comuni.

Potrebbe invece essere d'aiuto:

Per gli atleti

Per tutti coloro che assumono scarsi quantitativi di vitamina C con la dieta

Per le persone che soffrono di compromissioni metaboliche

Per i soggetti colpiti da malassorbimento intestinale.

Reale efficacia della vitamina C contro il raffreddore

Sebbene nei circoli di medicina ufficiale aleggi la convinzione comune che la vitamina C non produca alcun effetto benefico nella cura del raffreddore, esistono alcuni studi (oltre a testimonianze empiriche di utilizzatori abituali) che sottolineano l'efficacia di questa vitamina contro il raffreddore, purché assunta a dosi superiori a un grammo al giorno (1g/die). Per approfondire, leggi: Vitamina C contro il Raffreddore.

Effetti collaterali dell'eccesso di vitamina C

Una dose superiore a 1 g/die è assai superiore al fabbisogno quotidiano di vitamina C, stimato in poco meno di 0,1 g/die.

Fortunatamente, stiamo parlando di una vitamina idrosolubile, che come tale presenta limitati rischi da sovradosaggio (può causare disordini gastrointestinali come pirosi e diarrea, mitigabili dividendo la "megadose" in singole assunzioni quotidiane da un grammo).

Alla dose di assunzione di 2 grammi/die si colloca il cosiddetto "Tolerable upper intake level" (UL), cioè la massima dose di vitamina C che presumibilmente non crea problemi di tossicità in individui sani.

Se usata a scopo terapeutico, i fautori di tale pratica consigliano di assumere fino a 2-8 grammi di vitamina C al giorno. A scopo preventivo e per il benessere generale della persona molti esperti consigliano integrazioni quotidiane di 180-1000 mg/die (0,18-0,1 g/die) per tutto il periodo dell'anno.