Quanta creatina assumere?

Cosa c'è da sapere sulla creatina prima di integrare?

La creatina è un composto organico amminosimile non essenziale con formula nominale (H2N)(HN)CN(CH3)CH2CO2H.

Si trova principalmente nei muscoli e nel cervello dei vertebrati.

Nella sua forma "attiva", ovvero legata a un gruppo fosfato, prende il nome di creatina fosfato o fosfocreatina (CP); in questa forma, la creatina svolge il ruolo primario di "ricarica" dell'adenosina trifosfato (ATP) .

La fosforilazione dalla creatina in fosfocreatina avviene per opera di un enzima chiamato fosfochinasi.

Il 95% del creatina presente nell'organismo umano è collocata nei muscoli, che nel complesso ne contengono pressappoco 120 mmol / kg. Grazie ai supplementi nutrizionali, questi livelli possono crescere fino a 160 mmol / kg.

L'ATP è "energia pura"; si tratta della molecola che, attraverso la rottura dei legami tra i fosfati in essa contenuti, consente qualsiasi processo che richiede di energia (ad es. la contrazione muscolare).

Una volta "scaricata" - più frequentemente di un solo P, generando adenosina difosfato (ADP) - questa molecola può essere "ricaricata" / "riciclata" grazie a differenti vie metaboliche, sia aerobiche che anaerobiche.

La creatina fosfato è l'unica molecola in grado di ricaricare l'ADP senza produrre acido lattico, pur in assenza di ossigeno.

Il riciclaggio dell'ATP ad opera della creatina fosfato avviene grazie alla capacità di quest'ultima di cedere il proprio fosfato all'ADP. Il processo può essere così sintetizzato: ADP + CP = ATP + C.

La creatina è, inoltre, una molecola tampone; contrasta pertanto l'acidosi periferica.

Il metabolismo della creatina implica una perdita della stessa in misura di circa l'1-2% al giorno. Questa depauperazione è costituita da un processo non enzimatico e irreversibile, che da origine alla creatinina.

La creatinina viene immessa nel circolo sanguigno, filtrata dai reni ed espulsa con le urine. Per questo, nel soggetto sedentario, normo-idratato e che non assume integratori, i livelli di creatinina vengono considerati un indicatore di funzionalità renale. Se la creatinina è presente in eccesso, e se sono presenti altri marker, sintomi, segni clinici ecc., è possibile che i reni siano pregiudicati nella loro capacità filtrante.

Tuttavia, un soggetto con masse muscolari importanti, e/che si allena duramente, e/o che fa uso di supplementi nutrizionali a base di creatina, i livelli di creatinina nel sangue sono spesso leggermente superiori alla norma anche se in piena salute renale . E' d'altro canto sempre buona norma consultare un medico sportivo - meglio se nefrologo.

Per colmare le perdite di creatina, l'organismo richiede circa 1-3 g di creatina al giorno (die), un fabbisogno che può colmare facilmente grazie alla sintesi endogena e all'assunzione di cibi di origine animale con la dieta (soprattutto carne, frattaglie, pesce). Produzione autonoma e dieta coprono rispettivamente il fabbisogno al 50% ciascuna.

La sintesi endogena di creatina avviene a partire dagli amminoacidi glicina e arginina, con un ulteriore fabbisogno di S-adenosil metionina (un derivato della metionina), necessario acatalizzare la trasformazione.

Una dieta vegana non permette l'intake alimentare di creatina ma, in tali circostanze, la sintesi endogena sembra reagire aumentando. Ciò detto, i vegani mostrano comunque livelli di creatina muscolare (ma non cerebrale) inferiori agli onnivori . Per questo, l'integrazione alimentare con prodotti a base di creatina possono rendersi utili per normalizzare i livelli muscolari della stessa nei soggetti che non assumono carne, pesce e frattaglie.

I supplementi nutrizionali di creatina sono anche molto utili agli sportivi. Si tratta probabilmente di uno dei pochissimi integratori realmente efficaci.

L'integrazione di creatina permette di aumentare le riserve della stessa anche negli onnivori - risultato che non può essere ottenuto con la dieta; i relativi effetti sono di:

Maggior capacità di recupero muscolare tra gli sforzi brevi, intensi e ravvicinati (ad es. le set in palestra), e conseguente maggior autonomina nell'allenamento della forza, della resistenza alla forza, della velocità e della resistenza alla velocità;

di gli sforzi brevi, intensi e ravvicinati (ad es. le set in palestra), e conseguente maggior autonomina nell'allenamento della forza, della resistenza alla forza, della velocità e della resistenza alla velocità; Maggior capacità di sintesi di glicogeno , anche negli sportivi di endurance, con ottimizzazione del recupero tra gli allenamenti;

di , anche negli sportivi di endurance, con ottimizzazione del recupero tra gli allenamenti; Effetto tampone durante le performance che determinano la produzione di acido lattico , e conseguente maggior tolleranza a quest'ultimo;

durante le performance che determinano la produzione di , e conseguente maggior a quest'ultimo; Aumento della massa muscolare (nell'ordine di 1-2 kg), per ritenzione di acqua intra-cellulare; si tratta di un beneficio per i bodybuilder, e di una controindicazione per chi pratica sport nei quali è necessario "rimanere in peso di categoria".

Detto questo, circa 1 persona su 3 non è in grado di metabolizzare correttamente la creatina integrata, e non dimostra effetti rilevanti a seguito del supplemento nutrizionale.