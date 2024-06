Quando è meglio prendere la vitamina D? Di mattina o di sera?

Esiste un orario per prendere la vitamina D?

Non esiste un orario preciso in cui sia meglio assumere la vitamina D. La vitamina D è un micronutriente essenziale per la salute delle ossa, del sistema immunitario e di molte altre funzioni benefiche per l'organismo. Chiamarla vitamina non è forse esatto, più che altro si definisce come un composto organico che l'organismo non è in grado di sintetizzare abbastanza, e che per questo dev'essere integrato, con integratori ed alimentazione.

A differenza di altre vitamine, la D ha funzioni che la rendono più simile a un ormone perché riveste il ruolo di messaggero chimico che trasferisce segnali con efficacia anche se le concentrazioni sono esigue o comunque molto basse.