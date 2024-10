Perché bisogna assumere integratori dopo i 50 anni? Il corpo con il tempo subisce dei cambiamenti e soprattutto dopo i 50 anni il metabolismo energetico rallenta; specialmente per le donne è una fascia d'età delicata poiché affacciandosi alla menopausa, subiscono una progressiva diminuzione degli estrogeni. Per far fronte, quindi, a questa diminuzione di ormoni responsabili di moltissime funzioni metaboliche, alle donne over 50 si consiglia di integrare l'alimentazione con l'apporto di alcune vitamine e sali minerali essenziali e specifici.

Quali sono le vitamine e minerali utili dopo i 50 anni? Le vitamine e minerali fondamentali per una donna dopo i 50 anni risiedono soprattutto nella vitamina D, B12, C e minerali come ferro, zinco e magnesio. Nello specifico, Vitamina D e vitamina B12 mantengono in salute le ossa e rinforzano il sistema immunitario; lo Zinco è utile per proteggere le cellule dallo stress ossidativo e sostenere una normale funzione cognitiva; il Magnesio riduce la stanchezza, sostiene il metabolismo energetico e le funzioni psicologiche e muscolari; la Vitamina C rinforza il sistema immunitario e il Ferro è utile per contrastare stanchezza e affaticamento a qualunque età.

I migliori integratori dopo i 50 anni come li abbiamo scelti? Recensioni positive riscontrate dai clienti Amazon

riscontrate dai clienti Amazon Rafforzano il sistema immunitario e le ossa, grazie all'adeguato quantitativo di vitamina D, e B12

di vitamina D, e B12 Sostengono il buon funzionamento mentale grazie ai minerali come ferro, zinco e magnesio.

grazie ai minerali come ferro, zinco e magnesio. Aiutano la pelle a mantenersi giovane, grazie alla presenza di Vitamina C dalla funzione antiossidante

grazie alla presenza di Vitamina C dalla funzione antiossidante Riducono la stanchezza grazie ad un adeguato quantitativo di acido folico

