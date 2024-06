Quali integratori per aumentare il testosterone?

E' possibile aumentare il testosterone senza farmaci? Poco o per nulla; ma questo dipende molto dalla condizione di partenza. Ovvero, se la nostra sintesi di testosterone è pregiudicata da alcuni fattori negativi, intervenendo su di essi, e assumendo alcuni integratori, potremmo ottenere dei risultati. L'unica certezza è che, in maniera indipendente dagli altri fattori, allenarsi nella forza ed avere una buona massa muscolare è l'unico modo efficace e sicuro di mantenere alti i livelli di testosterone - o di aumentarli nel sedentario. Come anticipato, però, non sono da trascurare gli agenti che, invece, agiscono negativamente sul rilascio di questo ormone anabolico steroideo. Lavorando positivamente su di essi, saremmo in grado di ottimizzare l'asse fisiologico di testosterone. In breve, dovremmo: interrompere l'assunzione di alcolici; avere una massa grassa corporea che si collochi nel normopeso, quindi non eccessiva ma nemmeno sotto il set-point del nostro organismo - quest'ultimo, soggettivo; seguire una dieta bilanciata, ovvero che apporti tutti i nutrienti; spesso, le diete a bassissimo contenuto lipidico, protratte nel tempo, possono abbassare la secrezione di testosterone; dormire a sufficienza ma senza esagerare; infatti, il ritmo sonno-veglia è molto importate per la produzione di testosterone. Dormire poco o male è deleterio, ma anche prolungare oltremodo il sonno si rivela non producente o inutile; gestire meglio possibile lo stress: è un fattore determinante!