Prozis creatina: scopri tutti i prodotti

Hai bisogno di migliorare le tue prestazioni in esercizi ad alta intensità? Allora prova Prozis creatina monoidrato da assumere una volta al giorno in dose da 3 grammi da scogliere in acqua. Devi potenziare la pedalata o ottenere il massimo nel salto e nello sprint? Il tuo integratore ideale è la Creatina Creapure Prozis. Si tratta di un prodotto puro che Prozis produce senza ulteriori ingredienti, a differenza di altri marchi che aggiungono degli additivi. Per saperne di più sulla creatina a marchio Prozis continua la lettura della guida.

Creatina monoidrato Prozis

Sei in un periodo di affaticamento in cui le tue prestazioni sportive tendono a peggiorare? In questi momenti la creatina monoidrato Prozis ti viene in aiuto, perché preserva la prestazione consentendoti di mantenere il livello sportivo raggiunto nella fase pre stanchezza.

Superato poi il periodo di affaticamento, l'assunzione di creatina Prozis consente di ottenere anche un potenziamento della performance. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che il miglioramento medio delle performance derivanti dall'assunzione della creatina è pari al 5%-15%.

L'efficacia è stata testata sia prima che dopo l'allenamento. In realtà, i risultati sono leggermente migliori nella fase post workout. Un altro momento adatto all'assunzione è quello successivo al pasto più abbondante della giornata, soprattutto nelle prime settimane di utilizzo in modo da facilitare così l'ingresso della creatina nel muscolo.

Nella sezione Prozis creatina trovi diversi prodotti:

creatina monoidrato - prodotto in polvere in confezione da 150 grammi, da 300 grammi e 700 grammi al gusto anguria, arancia, cola, mango e pesca

creatina monoidrato - prodotto in compresse da assumere con un po' d'acqua

creatina Zero - integratore a base di creatina pura senza zuccheri e senza carboidrati

creatina GlycoFusion - prodotto destinato ad atleti e bodybuilder ad alta intensità che contiene creatina, maltodestrina e acido alfa-lipoico o ALA

creatina creapure in capsule - creatina pura al 100% indicata per sport di potenza e per il miglioramento di esercizi brevi ma intensi e in rapida successione

L'unica indicazione da seguire durante l'assunzione di creatina riguarda i liquidi: bisogna cercare di mantenere sempre la giusta idratazione. Per evitare, infatti, di incappare nell'effetto collaterale della disidratazione è bene bere grandi quantità di acqua.

Guida agli acquisti su Prozis

Non hai mai comprato prima su Prozis? Lo shop propone spesso sconti e offerte sui propri prodotti. Per non lasciarti sfuggire le occasioni migliori di acquisto, usa un codice sconto Prozis. I coupon ti permettono di usufruire di tutte le promozioni in corso, ottenendo lo sconto direttamente nel carrello. Devi solo incollare il codice del tuo coupon nel box apposito all'interno della pagina di riepilogo dell'ordine.

Una volta scelti i prodotti, lo shop aggiorna anche i costi di consegna. Le spese di spedizione, infatti, non sono fisse ma variano a seconda del tipo di prodotto acquistato. Prozis, inoltre, ti consente di scegliere tra diverse formule di pagamento. Puoi pagare con PayPal, con le carte di credito dei circuiti Visa e MasterCard oppure con Klarna e ClearPay. Se scegli Klarna, hai l'opportunità di suddividere la spesa totale in tre rate mensili a tasso zero.