Proteine dell'Uovo - Albumine

Introduzione

In 100 g di uova ritroviamo circa 12 grammi e mezzo di proteine; considerando che un uovo di medie dimensioni pesa circa 60 grammi, per ogni uovo consumato forniamo all'organismo circa 7 grammi e mezzo di proteine. Nonostante le uova siano un'ottima fonte di proteine, molte persone sono spaventate dall'elevato contenuto in grassi e colesterolo.

Shutterstock

La quota proteica si distribuisce più o meno equamente nel tuorlo e nell'albume (prevale leggermente in quest'ultimo), mentre grassi e colesterolo sono contenuti esclusivamente nel tuorlo. Gli albumi liquidi - freschi, pastorizzati o liotizzati - rappresentano quindi un'ottima soluzione per chi desidera aumentare l'apporto proteico della propria dieta senza introdurre lipidi in eccesso. Analogo discorso per le proteine d'uovo in polvere, a cui si aggiunge il grande vantaggio della praticità.