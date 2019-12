Di seguito riportiamo la composizione amminoacidica di diversi integratori proteici , in modo da ottenere un immediato raffronto tra le proteine della soia e quelle del siero del latte e dell' uovo ; si noti che la somma dei singoli amminoacidi non coincide perfettamente con il contenuto proteico totale (a causa di vizi tecnici riscontrabili praticamente in tutte le schede dei produttori).

Stiamo parlando del PDCAAS, che per stabilire la qualità di una fonte proteica tiene conto sia del contenuto di aminoacidi che della sua digeribilità. Il punteggio PDCAAS massimo è 1,0, quindi tutte le proteine con punteggio 1,0 sono considerate complete per l'essere umano. Come anticipato, le proteine isolate della soia, insieme alla caseina , alle proteine del siero ( Whey ) e a quelle dell'uovo , hanno totalizzato un perfetto 1,0; il manzo , invece, ha totalizzato solo 0,92, tallonato dai semi di soia con un punteggio di 0,91.

Grazie all'elevato contenuto in glutammina , arginina e amminoacidi ramificati , nonché alle metodiche di estrazione e lavorazione, le proteine della soia isolate hanno fatto registrare il massimo punteggio di qualità proteica nel nuovo indice sviluppato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS).

Altrettanto noto è il concetto della mutua integrazione , che si basa sulla complementarietà delle proteine vegetali ; in pratica, le carenze amminoacidiche di due fonti proteiche complementari vengono colmate reciprocamente. In particolare, per quanto riguarda le proteine della soia, la fonte complementare è rappresentata dalle proteine dei cereali; non a caso le popolazioni asiatiche hanno empiricamente intuito da secoli l'importanza di associare la soia con cereali, vedi ad esempio le minestre di miso od il shoyu (salsa di grano e soia).

Proprietà

Da questo momento in poi analizzeremo pregi e difetti delle proteine della soia intese non tanto come integratore isolato, ma come frazione proteica dei semi o di alimenti da essi derivati (tra cui includiamo anche le cosiddette proteine testurizzate di soia, ricavate dalla farina che residua dall'estrazione di olio, ed utilizzate come "carne alternativa").

Tutti questi cibi contengono, oltre alla frazione proteica, moltissime altre sostanze che conferiscono alla soia tutte quelle proprietà che andremo ad analizzare; molte di queste caratteristiche, quando specificato, sono da attribuirsi agli isoflavoni, il cui contenuto indicativo nei vari prodotti è riportato in questo articolo.

Effetti su Colesterolo e Malattie Cardiovascolari

Un vantaggio delle proteine della soia rispetto a quelle animali è il basso contenuto in colesterolo e grassi saturi, caratteristica che conferisce al legume proprietà preventive nelle malattie cardiovascolari. Questa proprietà ha indotto l'FDA, l'ente sovrano statunitense che regolamenta la sicurezza dei farmaci e degli alimenti, a consentire nel lontano 1998 la pubblicazione in etichetta del seguente messaggio: "25 grammi di proteine della soia al giorno, nel contesto di una dieta povera di grassi saturi e colesterolo, possono contribuire ad abbassare il rischio di cardiopatie (malattie del cuore)".

Questa proprietà della soia e delle sue proteine rimane comunque alquanto controversa, data la presenza di studi che non hanno mostrato alcun beneficio in merito; da notare, inoltre, che - considerata l'indicazione di consumare le proteine congiuntamente ad una dieta povera di grassi e colesterolo - i risultati attesi potrebbero essere legati al contesto alimentare ipolipidico piuttosto che alle proteine della soia.

Menopausa e Cancro al Seno

Le stesse incertezze attanagliano il giudizio dei ricercatori sugli altri presunti effetti positivi derivanti dal regolare consumo di soia; la presenza degli ormai famosi isoflavoni, ad esempio, è stata messa in relazione ad una minor incidenza di cancro al seno, alla prostata e all'endometrio, di vampate di calore in menopausa e di osteoporosi; queste sostanze vegetali, data la capacità di legarsi ai recettori degli estrogeni, stimolandoli in maniera piuttosto blanda, bilancerebbero l'equilibrio endocrino della donna, prevenendo l'eccessiva attività degli estrogeni durante l'età fertile e compensandone la carenza nel periodo post-menopausale. Anche in questo caso, però, solo una parte degli studi sostiene tali ipotesi, che sono quindi ancora in attesa di conferme.

Soia: alimento gozzigeno?

Sul fronte opposto, tanto per dare una idea di quanto delicata sia la questione, vi sono studiosi che sconsigliano fortemente l'apporto di fitoestrogeni, soprattutto durante l'età puberale; queste sostanze potrebbero infatti stimolare processi di crescita indesiderabili nelle ragazze ed interferire con il normale sviluppo endocrino dei ragazzi. Alcuni ricercatori ipotizzano addirittura una relazione tra l'elevato apporto di estrogeni vegetali e l'aumento dell'infertilità maschile; altri mettono in relazione l'elevato consumo di soia con un aumentato rischio di ipotiroidismo e gozzo tiroideo. Come ricordato stiamo, sempre parlando di derivati alimentari della soia, e non di proteine della soia isolate, vendute come integratore ad alto contenuto proteico (90%); in tal senso, infatti, si è visto che l'assunzione costante di un isolato della proteina della soia può aumentare la produzione di tiroxina (T4), ormone tireotropo (TSH), triiodotironina (T3) e anche insulina.