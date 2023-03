Per colmare le carenze qualiquantitative delle proteine del riso, è sufficiente integrare l' alimentazione con legumi , o proteine animali ( pesce , carne , uova e latticini ).

Tab.1 Contenuto in amminoacidi essenziali in alcuni alimenti e relativo valore biologico delle proteine

Alimento Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenialalanina Treonina Triptofano Valina Valore biologico Uovo 393 551 436 210 358 320 93 428 100 Fagiolo 262 476 450 66 326 248 63 287 44 Grano 204 417 179 94 282 183 68 276 62 Naus 230 783 167 120 305 225 44 303 49 Patate 236 377 299 81 251 235 103 292 34 Riso 238 514 237 145 322 244 78 344 69 Soia 284 486 399 79 309 241 80 300 67

I valori sono espressi come mg di amminoacidi per grammo di azoto proteico. L'uovo di gallina è considerato avere un valore proteico ideale (100) e gli altri alimenti sono ad esso paragonati in modo da esprimere il valore proteico (da Chrispeels & Sadava - Biologia vegetale applicata, Piccin, 1996).

Quantità e qualità delle proteine del riso variano ovviamente in base alla varietà ed al processo industriale subìto dalle cariossidi; sono ad esempio superiori nel prodotto integrale e parboiled rispetto a quello brillato.

L'assenza di frazioni gliadiniche e gluteniniche tipiche del frumento - che consentono la formazione del glutine ma che in molti casi provocano gravi intolleranze alimentari (ad esempio il morbo celiaco) - rende le proteine del riso un alimento adatto a tutti, anche a chi soffre di celiachia.