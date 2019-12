Le proteine che contengono tutti gli aminoacidi essenziali nelle giuste quantità e proporzioni (come quelle umane) sono dette ad alto valore biologico (VB), mentre le proteine alle quali manca uno o più aminoacidi essenziali sono dette a VB incompleto (medio o basso). Esso indica quanto efficacemente esse vengono utilizzate dal nostro corpo; "scientificamente" potremmo dire che il VB rappresenta il rapporto tra azoto trattenuto e azoto espulso dal nostro organismo per il mantenimento e/o l' accrescimento .

Certi di questi possono essere prodotti dall'organismo, mentre gli altri bisogna assumerli necessariamente tramite l'alimentazione. I primi sono detti amminoacidi non essenziali, mentre i secondi amminoacidi essenziali (AAE). Una micro-categoria di AA è detta condizionatamente o limitatamente essenziale, perché possiede questa caratteristica sono in certe fasce di età o in condizioni parafisiologiche o patologiche.

Senza contare che le stesse proteine formano gli enzimi senza i quali non potremmo vivere. Esse sono formate da sub-unità, chiamate aminoacidi (AA). Alcuni di questi sono indispensabili alla sintesi proteica e per questo vengono definiti proteogenici .

Del Latte

Le proteine in polvere sono probabilmente l'integratore più usato nel mondo del bodybuilding.

Queste assumono un ruolo importantissimo qualora non si riesca, con i soli alimenti, a raggiungere il quantitativo proteico desiderato. Inoltre possono rappresentare una buona alternativa veloce e gustosa al pasto ordinario (petto di pollo, tonno al naturale, albume d'uovo, fiocchi di latte light ecc).

Assumono un ruolo fondamentale nel post allenamento, quando i muscoli allenati necessitano urgentemente di nutrienti per la ricostruzione. Molti produttori sostengono che le proteine contenute negli integratori sono più facilmente metabolizzabili di quelle derivate dagli alimenti. Non vi è nessuno studio che confermi questa tesi, l'unica differenza tra le proteine alimentari e quelle proteiche è solo il tempo di assorbimento che è a favore dell'integratore.

Siero del Latte

Le proteine del siero del latte hanno un valore biologico pari a 100. Il siero è ottenuto dalla cagliatura del latte, ovvero, separazione del caglio dal siero. Il primo contiene soprattutto caseina, mentre il secondo contiene molte proteine, aminoacidi, ma anche discrete quantità di lattosio, grassi e colesterolo. Per purificare il siero del latte da tutte quelle sostanze "nocive" esistono diversi metodi molto validi, come:

micro e ultra filtrazione: proteine ottenute tramite il loro passaggio attraverso un filtro microscopico che funge da setaccio;

scambio ionico: sono di migliore qualità in quanto le proteine vengono estratte sfruttando le loro cariche ioniche.

Caseine

La caseina è il caglio ottenuto dalla divisione dal siero. Ha un VB inferiore a 80. È molto saziante ed è digerita piuttosto lentamente per via della sua trasformazione, una volta ingerita, in gelatina.

Siero VS Caseine

Erroneamente alle proteine della casina vengono preferite le proteine del siero del latte perché ritenute migliori. La differenza sostanziale, non è la qualità, bensì la velocità di assorbimento. Infatti le proteine del siero vengono assorbite molto più velocemente rilasciando, come conseguenza, una immediata quantità di aminoacidi. Per quanto riguarda le proteine della caseina, come già detto, vengono assorbite molto più lentamente rilasciando gli aminoacidi nel tempo. Gli studi hanno, infatti, dimostrato che il siero del latte entra ed esce dall'organismo in meno di 2 ore, la caseina, invece, viene assorbita in 4-6 ore. Quindi nessuna è migliore dell'altra, come qualche abile commerciante vuole far credere. Sfruttiamo, queste loro diverse peculiarità a nostro favore assumendole nel seguente modo: