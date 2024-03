Proteine in polvere Yamamoto: scopri le offerte

Sei uno sportivo e ti piacerebbe usare le proteine in polvere Yamamoto?

Il marchio 100% italiano propone diversi tipi di proteine da scegliere a seconda dei propri obiettivi sportivi. In realtà, Yamamoto non ha pensato solo agli sportivi, ma anche alle persone sedentarie che vogliono arricchire la propria dieta con un maggiore apporto

proteico.

Se hai bisogno di un prodotto ad assorbimento rapido, per esempio, puoi acquistare le proteine isolate Yamamoto. Se necessiti di proteine a rilascio graduale, invece, hai a disposizione quelle blend caseina (caseina, mix di siero di latte, mix di fonti proteiche da quattro fonti differenti).

Diverse opzioni anche in caso di assorbimento molto rapido, come le proteine idrolizzate del siero del latte, del salmone e del manzo. Puoi trovare anche proteine adatte ad alimentazione vegetariana e vegana, come proteine concentrate del pisello.

In realtà, lo shop ti mette a disposizione tanti prodotti, dagli integratori Yamamoto ai gel energetici, dalla creatina ai sali minerali, passando per gli alimenti, l'abbigliamento e i prodotti per la riduzione del peso.