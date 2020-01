Chi si accinge ad acquistare proteine in polvere aromatizzate al cacao, dovrebbe essere consapevole che il loro contenuto proteico risulta mediamente inferiore del 5% rispetto allo stesso prodotto arricchito con altri aromi (fragola, nocciola ecc.). Infatti, mentre nelle proteine al cacao (o cioccolato) l'aromatizzante utilizzato è generalmente il comune cacao in polvere, negli altri prodotti si utilizzano concentrati artificiali aggiunti in quantitativi piuttosto modesti, pari allo 0,1 - 1% in peso. Per massimizzare l'apporto proteico, quindi, la scelta dovrebbe vertere su altri aromi, in particolare sulla vaniglia, che viene aggiunta in quantità modeste per il suo gusto simile al prodotto originario Whey.

Anche in virtù del notevole risparmio economico, piuttosto che acquistare proteine al cacao, è quindi preferibile scegliere il prodotto neutro, per poi eventualmente aggiungere cacao direttamente nel mixer o nel frullatore.