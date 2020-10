Cos'è la Propoli

La propoli è una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalle cortecce di alcune piante come pioppi, betulle, pini, abeti, ippocastani, salici, querce ed olmi.

All'interno dell'alveare la propoli viene impiegata per sigillare eventuali fessure e isolare l'ambiente da predatori ed intemperie. Allo stato naturale si presenta come una resina di colore solitamente scuro, vischiosa a caldo, di sapore in genere aspro e di aroma marcato.

Shutterstock

Composizione