Prodotti Myprotein sicuri? La qualità certificata dell’azienda inglese

Devi comprare degli integratori e stai digitando on line la domanda: prodotti Myprotein sicuri? L'azienda inglese è attiva nel settore dell'alimentazione sportiva dal 2004 e ha ottenuto una serie di certificazioni di qualità sia per gli stabilimenti che per i prodotti.

Myprotein, infatti, ha ricevuto la certificazione di livello AA per la sicurezza alimentare dal British Retail Consortium. Non solo, l'azienda collabora con i laboratori del gruppo LCG Sport Science. Questi ultimi hanno eseguito gli esami per assicurare la qualità dei prodotti Myprotein e hanno certificato l'assenza di tutte le sostanze proibite dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA).