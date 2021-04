Introduzione

Adottare uno stile di vita sano significa abbracciare più abitudini corrette come praticare un'attività fisica adeguata e regolare, smettere di fumare, non eccedere con l'alcool, concedersi il giusto riposo e prestare attenzione alla propria alimentazione. Quando parliamo di stile di vita sano non possiamo non pensare a salute e prevenzione. In tal senso, una dieta salutare come la dieta mediterranea, sana ed equilibrata, rappresenta uno dei pilastri importanti per migliorare la propria qualità della vita, costruire una sana vecchiaia e influire in maniera significativa nella prevenzione delle malattie.

È importante che tutti i giorni sulla nostra tavola siano presenti frutta e verdura per l'apporto di micronutrienti come vitamine e minerali. Inoltre, dovremmo sceglierle preferibilmente a km 0 e di stagione, maturata secondo i propri tempi e sotto la luce del sole, e variando spesso i colori per goderne di tutti benefici.

Purtroppo, però, nonostante uno stile alimentare corretto, a causa dell'impoverimento dei terreni di coltura, dei continui processi di raffinazione e dei metodi di conservazione e cottura non adeguati, spesso i cibi vengono impoveriti degli elementi nutritivi e non sempre riusciamo a coprirne il fabbisogno. A supporto di un'alimentazione bilanciata, potrebbero esserci d'aiuto gli integratori alimentari. Il ricorso ad una supplementazione è utile anche in risposta alle aumentate richieste nelle varie fasi della vita come accrescimento, gravidanza, allattamento e menopausa o terza età.