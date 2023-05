Pre Workout Myprotein: i migliori integratori per allenarsi

Integratori Myprotein prima dell'allenamento

La linea di integratori Myprotein propone una vasta gamma di soluzioni pensate per ogni necessità, esigenza e modalità di assunzione.

Una delle più innovative è Pre-Workout Gummies: si tratta di vere caramelle gommose ricche di nutrienti quali Citrullina, Taurina, Vitamina B e Caffeina, che potrai portare sempre con te per fare il pieno di energie pre-workout.

Altro must-have che coniuga praticità di assunzione e velocità di effetto, è il Gel Pre-Allenamento. Confezionato in comode bustine monodose, contiene 221 mg di caffeina e vitamine B6 e B12, ingredienti perfetti per ridurre la stanchezza e l'affaticamento.

Alpha Pre-Workout racchiude in una singola porzione ben 300 mg di caffeina, ideali per fare un record di energie grazie anche alla citrullina malato Myprotein, Beta-Alanina, L-Arginina e L-Teanina.

Se cerchi l'integratore per eccellenza, ti consigliamo anche The Amino Boost, che vanta la bellezza di 13 aminoacidi (tra cui 3 g di BCAA per porzione), 100 mg di Caffeina, estratto di tè verde e aggiunta di vitamina C.

Infine da non perdere la bevanda energetica BCAA con 180 mg di caffeina per lattina, in grado di dare una spinta definitiva alle tue sessioni di allenamento.

Oltre alla caffeina, Myprotein ha arricchito questa bevanda con vitamina B6 e B12 ed è disponibile nei gusti Cherry Cola e Fragola & Lampone.

Thermopure Myprotein con formula termogenica

Se tra i tuoi obiettivi di fitness c'è anche il dimagrimento, ti consigliamo di tenere d'occhio i prodotti termogenici.

Si tratta infatti di integratori con all'interno composti che mirano ad accrescere la produzione di calore corporeo, per incentivare, così, la perdita di peso.

Tra questi c'è Thermopure, disponibile in comode compresse con vitamine essenziali, caffeina, estratti di tè verde e di pepe nero, polvere di pepe di cayenna, quercia marina e ginseng siberiano.

Oppure The Pre-Thermo, miscela pre-workout con ingredienti termogenici come CaloriBurn, Capsimax e bitrato di colina. Ma anche 200 mg di caffeina, L-Citrullina, Beta-Alamina e L-Carnitina.