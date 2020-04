Generalità Botanica e descrizione della pilosella La pilosella o pelosella (nome botanico Hieracium pilosella) è una pianta erbacea ispida e perenne, appartenente alla famiglia delle Composite (Asteraceae).

Nota anche come “orecchio di topo” o “lingua di gatto” - per la forma a rosetta delle foglie basali, ricoperte da bianca peluria (da cui il nome pelosella) - cresce spontanea nei luoghi aridi, montuosi e soleggiati dell'Europa e dell'Asia del nord.

La scienza che si occupa dell'impiego dei medicamenti vegetali per la cura delle malattie umane, nota ai più come fitoterapia, attribuisce alla pilosella proprietà diuretiche, antibiotiche e antinfiammatorie.

La droga della pilosella, dotata delle suddette proprietà fitoterapiche, è rappresentata dall'intera pianta fiorita. Uno dei suoi componenti più conosciuti è l'umbelliferone, un composto cumarinico dotato di potenzialità antibiotiche utili nella cura della brucellosi.

Dosi e Modo d'Uso Come usare la pilosella? La pilosella si utilizza principalmente per via orale (tranne che per le ferite e per la formulazione delle creme solari); viene assunta soprattutto a scopo estetico nella lotta contro la ritenzione idrica, il gonfiore delle caviglie e delle gambe, e la cellulite.

Le modalità d'utilizzo per os sono l'infuso, le capsule e l'estratto liquido. Infuso: 5-10 grammi di pilosella secca in 1 litro di acqua bollente; lasciare infondere per 10 minuti. La dose consigliata è di una tazza alla mattina e una a mezzogiorno.

Capsule: contengono mediamente 200 mg di pilosella in estratto secco. Si consiglia di assumerne 2 alla mattina e due a mezzogiorno con un bicchiere d'acqua.

Estratto liquido: da assumere in quantità di 30 gocce per tre volte al giorno, diluite in un bicchiere d'acqua.

Effetti Collaterali Fino ad oggi non sono stati riportati effetti collaterali di natura tossica, nemmeno dopo un uso prolungato.

Si consiglia comunque di non superare il dosaggio consigliato.

Controindicazioni Quando non dev'essere usata la pilosella? L'unica controindicazione nota è in caso di allergia specifica; spesso sono implicate anche altre piante appartenenti alla famiglia botanica delle Asteraceae (crisantemi, margherite ecc).

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto della pilosella? La pilosella può determinare alcuni effetti indesiderati, se associata ai farmaci (o integratori) diuretici di sintesi.

Per la verità, non stiamo parlando di una vera e propria interazione chimica, ma piuttosto di un'amplificazione del risultato. L'uso parallelo di prodotti diuretici e pilosella potrebbe determinare un eccesso della filtrazione e dell'escrezione renale, con conseguente disidratazione sistemica.

I diuretici sono principi farmacologici (di sintesi o naturali) utilizzati per la cura di varie patologie, come l'ipertensione, gli edemi, ascite ecc. o inestetismi come la ritenzione idrica, la cellulite ecc. Tuttavia è importante sottolineare che, nonostante intervengano positivamente su queste malattie o condizioni, la loro applicazione ha un limite di sicurezza.

Per capirci, l'effetto terapeutico non è direttamente proporzionale alla dose, che, se in eccesso, può scatenare degli effetti indesiderati anche gravi. Ecco perché, soprattutto in clinica, si preferisce associare più farmaci con meccanismi differenti.

In definitiva, l'utilizzo della pilosella come rimedio fitoterapico è consigliato SOLO in assenza di altri diuretici.