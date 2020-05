Nota in erboristeria e fitoterapia per le sue proprietà sedative , la passiflora viene coltivata anche per scopi ornamentali nei giardini.

Proprietà e Usi

Quali sono le Proprietà della Passiflora?

Alla passiflora vengono attribuite proprietà sedative che risulterebbero utili nel trattamento degli stati caratterizzati da irrequietezza e da insonnia da essa derivante. Alla pianta vengono inoltre ascritte proprietà antispastiche che sembrerebbero utili nel far rilassare la muscolatura contratta in caso di disturbi spastici, ad esempio, del tratto gastrointestinale.

A Cosa Serve la Passiflora?

In commercio, la passiflora viene venduta come droga essiccata con cui preparare infusi e tisane, ma i suoi estratti si possono trovare anche all'interno di integratori alimentari (in forma di gocce orali, compresse o capsule) e addirittura in farmaci da banco (OTC), questi ultimi in forma di gocce.

Nonostante alla pianta vengano attribuite anche proprietà antispastiche, essa viene prevalentemente utilizzata come rimedio calmante, spesso in associazione ad altre piante o estratti di piante con attività analoga o complementare al fine di incrementarne o aumentarne l'azione, come ad esempio, valeriana e biancospino. Si potrebbe quindi affermare che la passiflora e i suoi estratti trovano principalmente impiego come blandi sedativi, anche per favorire il riposo notturno.

Dove comprare la Passiflora?

La passiflora taglio tisana è reperibile in erboristerie e negozi dedicati, ma anche in parafarmacie e farmacie, dove per altro, sono acquistabili anche prodotti contenenti gli estratti della pianta, come integratori alimentari e farmaci da banco.

La passiflora e i prodotti che la contengono sono disponibili anche in moltissimi store online. Il consiglio, comunque, è sempre quello di rivolgersi a rivenditori seri ed affidabili e di utilizzare il prodotto seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta e, dove presente, sul foglietto illustrativo.